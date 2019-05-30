За строительство и реконструкцию зданий, которые приводят к нарушению установленных предельных параметров, будут наказывать как за самострой. Вплоть до сноса. Ранее санкции применялись только за строительство и реконструкцию без разрешения.

Соседям могут мешать незаконные постройки, но хозяин просто не будет реагировать на их просьбы. Фото: iStock

Такие поправки к законопроекту об административной ответственности за самовольное строительство, подготовленные Минстроем России, правительство РФ внесло в Госдуму.

"Теперь постройки будут считаться незаконными, если не отвечают первоначальным требованиям, которые были отображены в разрешительном документе, - рассказал "РГ" Дмитрий Лесняк, руководитель GR‑практики юридической компании BMS Law Firm, - если при реконструкции здания будет нарушена сама структура или изменены любые другие установленные и регламентированные параметры, это также будет нарушением закона. Иными словами, самовольной постройкой теперь будет являться все, что построено с нарушениями".

По словам юриста, основная проблема сегодня - надстраивание этажа сверху, когда владельцы квартир делают себе выход на крышу и доделывают там этаж.

Или же желающие расширить жилое пространство могут получить разрешение на временную постройку в виде веранды, а на самом деле построить целое основание, что представляет собой реконструкцию здания, но никак не временную пристройку. Бывает и так, что жильцы делают подкопы и увеличивают площади цокольных этажей.

Разбирать самострой куда сложнее, чем строить. Нередко у людей не находится денег, и заниматься сносом приходится городу

Поправками предлагается исключить из законопроекта положения, предусматривающие ответственность, если человек не спешит сносить свой самострой.

"Предлагаемое изменение исключает возможность при одном нарушении, связанном с неисполнением решения о сносе самовольной постройки, применить к нарушителю несколько мер ответственности", - говорится на сайте правительства РФ.

Как поясняют юристы, есть санкции за невыполнение требований по сносу, а есть санкции за невыполнение требований по сносу в установленный срок. Ранее предлагалось ввести штрафы, если человек не спешит ликвидировать свой самострой. Но от этого было решено отказаться.

Однако проблема весьма актуальна, поскольку самострои могут простаивать долгие месяцы, прежде чем кто-то возьмется их разбирать.

"Люди часто не знают, как избавиться от таких сооружений. Разбирать их куда тяжелее чем строить. У них часто не находится денег, платить за снос приходится администрации или городу. Поэтому санкции, безусловно, должны быть жестче", - заключил Дмитрий Лесняк.

По его словам, наказание стоит усилить, поскольку самострои не только подразумевают нарушение закона, но и доставляют неудобства соседям. Особенно это характерно для оживленной городской застройки, где много людей.