Минздрав подготовил законопроект, который разрешает продажу алкоголя крепостью выше 16,5 градуса только с 21 года. Сейчас продажа любого алкоголя в России разрешена с 18 лет. Этот документ вынесен на общественное обсуждение, которое завершится 17 июня.

Идею поднять возраст для продажи спиртных напитков минздрав вынашивал давно, считая, что важно приучать людей к здоровому образу жизни с юных лет. Но любое ограничение прав и свобод гражданина встречает сопротивление. Поэтому, как пояснили "РГ" в минздраве, начать решили с самого опасного алкоголя. "Потребление именно крепкого алкоголя в разы повышает риск смерти", - отметили в ведомстве. В минздраве также напоминают, что головной мозг человека, его внутреннее строение и структурные элементы окончательно формируются только к 21 году. Употребление же алкоголя в возрасте, когда некоторые отделы мозга еще находятся в процессе формирования, приводит к снижению объемов и целостности критически важных отделов мозга и долгосрочному ухудшению когнитивных способностей.

Головной мозг человека, его строение и структура окончательно формируются только к 21 году

Многие страны мира пошли по пути увеличения возраста для продажи алкоголя. Такие ограничения введены в Казахстане и Египте (с 21 года), в Финляндии, Норвегии, Швеции, Исландии, Японии (с 20 лет) и в Южной Корее (с 19 лет). В США возраст варьирует от штата к штату - с 18 до 21 года. В минздраве РФ отмечают, что в России немало примеров установления возрастного ценза. Например, водительское удостоверение можно получить с 16 лет, а стать судьей и адвокатом - с 25 лет.

Как показал опрос ВЦИОМ, идею повышения возраста покупателей крепкого спиртного поддерживают 78 процентов россиян. Но у инициативы есть и критики. Директор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя Вадим Дробиз отмечает, что в России дети начинают пробовать алкоголь уже с 13-14 лет, пик потребления -17-20 лет, и они пьют в основном пиво и слабоалкогольные напитки, на которые инициатива минздрава не распространяется. Директор Национального научного центра наркологии Татьяна Клименко, наоборот, считает, что любые ограничения дают результаты. По ее словам, сегодня на душу населения в России приходится 13,5 литра алкоголя в год, в 2009 году было 18 литров. "Помните, молодежь везде ходила с пивными бутылками? Постепенно мы преодолели эту моду. Сейчас мода на здоровый образ жизни, на успешность, которая никак не вяжется с постоянным распитием спиртных напитков", - подчеркнула Клименко.