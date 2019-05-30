Рабочая группа по совершенствованию законодательства о судоустройстве и процессуального законодательства высказала замечания к законопроекту, запрещающему клетки для подсудимых в судебных залах.

Инициативу просят доработать. Напомним, в прошлом году в Госдуму был внесен законопроект, предусматривающий запрет на использование клеток и так называемых аквариумов - стеклянных кабин - в залах суда.

Инициативу горячо поддержало адвокатское сообщество. А в феврале нынешнего года премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил минюсту, МВД и минфину еще раз проработать вопрос о введении запрета на использование в залах судов стеклянных кабин и клеток для подсудимых.

Сейчас документ изучила рабочая группа по совершенствованию законодательства о судоустройстве, созданная по распоряжению администрации президента России. Возглавляет группу председатель Комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников.

Члены рабочей группы поддержали гуманную цель законопроекта, но отметили, что в настоящее время нет возможности принять окончательное решение по поддержке инициативы, поскольку, на их взгляд, не предложен приемлемый механизм обеспечения безопасности участников судебных заседаний при реализации предложенных изменений.

По Закону "О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений" основные требования изоляции арестованных должны соблюдаться при их перемещении за пределами мест содержания под стражей.

"Должна учитываться степень общественной опасности совершенных такими лицами деяний, - рассказывают в рабочей группе. - Таким образом, действующее правило о помещении подозреваемых и обвиняемых или подсудимых в защитные кабины в залах суда воспроизводит порядок содержания их под стражей и способствует достижению целей избрания данной меры пресечения".

Также, по мнению представителей рабочей группы, предложенные законопроектом изменения потребуют существенного увеличения количества сотрудников службы судебных приставов, конвойной службы для охраны правопорядка в зале судебных заседаний, что в свою очередь повлечет другие сложности.

Эксперты спорят, не пострадает либезопасность от отмены клеток. Одни полагают, проблем не будет. Другие сомневаются в этом

"Кроме того, необходимо предусмотреть переходный период, достаточный для реализации указанных изменений в масштабах всей судебной системы России", - отметил Павел Крашенинников.

В связи с этим рабочая группа отложила принятие решения по данному законопроекту до устранения высказанных замечаний.

Как рассказал недавно министр юстиции Александр Коновалов, ведомство обсуждает вопрос об отказе от клеток и стеклянных кабинок в судах. Правда, по его словам, окончательное решение еще не принято и прорабатывается несколько вариантов.

В свою очередь, статс-секретарь Федеральной палаты адвокатов России Константин Добрынин обратил внимание, что и сейчас существуют соответствующие регламенты в судах, регулирующие обеспечение безопасности без использования изолирующих помещений в зале суда.

"Учитывая, что обвиняемый либо доставляется в суд из изолятора, либо проходит досмотр на входе в суд, говорить о возможной угрозе с его стороны для остальных участников не приходится, - говорит Константин Добрынин. - Также для обеспечения безопасности в суде присутствуют судебные приставы. А обвиняемых в большинстве случаев сопровождает еще и конвой".

По его мнению, проработка каких-то отдельных мер безопасности - излишняя инициатива.

"Необходимо просто обеспечить, чтобы ответственными службами исполнялись их прямые обязанности, - говорит он. - Вспомним хотя бы резонансный случай в Мособлсуде. Попытка побега стала возможной именно из-за формального подхода конвоя к своим обязанностям. Так что обеспечить безопасность могут и существующие процедуры, если будут исполняться".