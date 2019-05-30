Для меня стало большой честью принять участие в сборнике статей, издаваемом "Советом старых друзей" Российско-Китайского комитета дружбы, мира и развития к 70-летию установления дипломатических отношений между нашими странами.

Однако это предложение поставило меня перед трудной задачей - как уместить в пределах отведенных страниц свои впечатления о Китае, моих китайских друзьях и коллегах, отношения с которыми длились и длятся многие десятилетия…

14 февраля 2019 года Чрезвычайный и Полномочный Посол Китайской Народной Республики в Российской Федерации Ли Хуэй пригласил руководителей Общества российско-китайской дружбы на дружескую встречу по случаю новогоднего Праздника весны. Это был канун Праздника фонарей. В посольстве повсюду - внутри и снаружи - висели яркие красные фонари, подчеркивающие торжественность момента.

Посол Ли Хуэй пригласил всех нас в этот день посетить музей посольства. Музей - это гордость Посла. Он стал создавать его сразу же после приезда в Москву в 2009 году. После трех лет кропотливой работы в цокольном помещении посольства были открыты семь больших залов, перед входом в которые висела табличка "Выставка произведений культурного наследия".

Собранная по крупицам из всех служебных помещений и с территории посольства, она представляла фарфоровые изделия, образцы мебели из красного дерева с перламутровой инкрустацией, прекрасные лаковые панно и красивейшие картины, вырезанные из самшитового дерева, а также подарки, преподнесенные в разные годы посольству за 70-летний период его истории.

Однако, переходя из зала в зал, мы увидели, что музей - это не только произведения искусства, любовно собранные и сохраненные за многие годы, но это и история страны, и история наших двусторонних отношений.

Вот фото: Мао Цзэдун, Лю Шаоци, Чжоу Эньлай, Чжу Дэ и Жэнь Биши - пять лидеров китайской революции в знаменитой деревне Сибайпо в провинции Хэбэй, где в начале 1949 года были разработаны и обсуждены с представителем советского руководства А.И. Микояном основные положения новой демократической политики КНР. Смотришь на фотографии руководителей страны, а перед глазами - изданные и переведенные на русский язык книги: "Ли Минь. Мой отец Мао Цзэдун", "Лю Айцин. Мой отец Лю Шаоци", "Чжоу Биндэ. Мой дядя Чжоу Эньлай", "Чжу Минь. Мой отец Чжу Дэ", "Жэнь Юаньчжи. Мой отец Жэнь Биши". В Обществе российско-китайской дружбы были проведены презентации этих книг, рассказывающих и о Сибайпо, и о жизни и вкладе этих людей в победу революции и строительство нового Китая.

В одном из залов выставочной экспозиции - фото площади Тяньаньмэнь 1 октября 1949 года, на котором Мао Цзэдун провозглашает образование Китайской Народной Республики. На второй день после провозглашения КНР Советский Союз стал первой страной, заявившей о признании нового государства и установлении с ним дипломатических отношений. Бывший в то время генеральным консулом СССР в Пекине С.Л. Тихвинский, принимавший личное участие в этих исторических событиях, на всю жизнь сохранил незабываемые впечатления о том, что тогда увидел и пережил. В своих многочисленных выступлениях и публикациях он часто возвращался к этим памятным событиям.

Проходим мимо фотографий первых дней после образования КНР. На одном из фото Ван Цзясян - первый посол КНР в Советском Союзе на фоне здания посольства КНР, располагавшегося тогда в Москве на улице Кропоткина в доме № 13. Вместе с ним 13 сотрудников первого состава дипломатической миссии КНР. Среди них Гэ Баоцюань - советник по культуре посольства КНР в СССР, известный китайский писатель и переводчик, специалист по русской и советской литературе. Я была хорошо знакома с этим большим знатоком и почитателем А.С. Пушкина. Помню, как в июне 1988 года в Москве мы вместе с С.Л. Тихвинским присутствовали на торжественной церемонии вручения Гэ Баоцюаню ордена Дружбы народов.

В дни работы в Пекине меня познакомили с Чжу Чжунли - супругой Ван Цзясяна. Она очень радушно приняла меня в своем доме, расположенном в центре столицы. Во время нашей встречи рассказала очень много интересного о Ван Цзясяне: о том, как он учился Университете трудящихся Китая имени Сунь Ятсена, как в июле 1949 года вместе с Лю Шаоци участвовал во встрече со Сталиным… С волнением она рассказывала о том, как 20 сентября 1949 года на пекинском вокзале премьер Чжоу Эньлай, его заместитель Го Можо и видные представители китайской общественности провожали Ван Цзясяна и 13 китайских дипломатов в Москву; как 31 октября 1949 года заместитель министра иностранных дел СССР А.А. Громыко и видные представители советской общественности торжественно встречали китайских дипломатов на Ярославском вокзале в Москве; как 3 ноября 1949 года Ван Цзясян в Кремле вручил председателю Президиума Верховного Совета СССР Н.М. Швернику верительную грамоту от правительства нового Китая. При этом она была до глубины души растрогана вниманием и помощью, которые оказывала советская сторона работе первого посольства Китая в Москве и лично послу Ван Цзясяну…

С тех памятных событий прошло 70 лет. В этом году исполняется 70-я годовщина со дня образования КНР, 70-я годовщина установления российско-китайских дипломатических отношений и 70-я годовщина со дня создания Общества китайско-российской дружбы - главного партнера Общества российско-китайской дружбы в Китае.

Сегодня российско-китайские отношения стали отношениями всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия являющимися лучшими за всю их историю.

Посольства Китайской Народной Республики в Москве и Российской Федерации в Пекине возглавляют известные дипломаты - Ли Хуэй и Андрей Денисов, много делающие для дальнейшего поступательного развития этих отношений в интересах наших стран и народов, дела мира и безопасности в Азии и во всем мире.

70 лет российско-китайских отношений… Они прошли через всю мою жизнь. Мне довелось быть не только современницей и свидетельницей, но порою и участницей многих событий, имевших место в этих отношениях на протяжении всех этих лет...

Когда в апрельские дни 2012 года Ли Кэцян в ранге вице-премьера КНР впервые приезжал с визитом в нашу страну, в "Президент-отеле" он встретился с руководителями и активистами Общества российско-китайской дружбы. Во время этой встречи он поздравил нас с исполнившейся в 2012 году 55-й годовщиной общества, и спросил меня, сколько лет я участвую в деятельности общества, я ответила: "一辈子" ("всю жизнь")…

В нашей стране с большой радостью и воодушевлением восприняли сообщение о победе китайской революции и провозглашении Китайской Народной Республики. В те исторически дни октября 1949 года я была еще школьницей. События, происходящие в Китае, широко освещались в печати и по радио. На экранах кинотеатров шли фильмы С.А. Герасимова "Освобожденный Китай" и "Победа китайского народа". Одной из самых популярных была песня Вано Мурадели "Москва - Пекин", которую называли гимном советско-китайской дружбы.

Под впечатлением всего увиденного и услышанного к окончанию школы у меня созрело твердое решение поступать в тот институт, в котором изучают Китай. Моя мечта сбылась. Я стала студенткой Московского института востоковедения, после реорганизации которого была переведена и продолжала учиться на восточном факультете Московского государственного института международных отношений.

Вместе со мной на западном факультете института учились тогда и китайские студенты, поражавшие всех своим необыкновенным трудолюбием. Многие из них после окончания учебы стали известными дипломатами, работавшими в том числе и в посольстве КНР в Советском Союзе.

Мои первые встречи с Китаем произошли еще в студенческие годы. Мне посчастливилось участвовать в приеме китайских участников VI Московского фестиваля молодежи и студентов, познакомиться с руководителем делегации, секретарем ЦК КСМ Ху Яобаном и его переводчиком Ли Юэжанем, с которым мы общались многие годы в его бытность заместителем председателя Ассоциации китайских выпускников советских вузов. По его инициативе ассоциация организовала приглашение и выступление народной артистки СССР Л.Г. Зыкиной и ее коллектива в Пекине, прошедшее с большим успехом.

Сейчас, являясь старшим научным сотрудником Института Дальнего Востока РАН, я продолжаю на общественных началах, в качестве первого заместителя председателя Общества российско-китайской дружбы, принимать активное участие в его деятельности.

За многие годы моего участия в работе Общества мне посчастливилось познакомиться со многими государственными и общественными деятелями нашей страны, ветеранами советских вооруженных сил, оказывавших помощь китайской революции и борьбе китайского народа против японских агрессоров, советскими специалистами - участниками восстановления народного хозяйства и создания основ социалистической экономики после провозглашения КНР.

Я была хорошо знакома с генерал-лейтенантом А.И. Черепановым, генерал-лейтенантом А.Я. Калягиным, маршалом Советского Союза В.И. Чуйковым, прославленными летчиками - героями Советского Союза А.С. Благовещенским, К.К. Коккинаки, С.В. Слюсаревым и многими, многими другими ветеранами, активными участниками наших мероприятий.

Много теплых слов хотелось бы сказать об Иване Васильевиче Архипове - Герое Социалистического Труда, кавалере четырех орденов Ленина. По личному указанию И.В. Сталина он в 1950 году был назначен главным координатором торгово-экономического сотрудничества с Китаем; китайские партнеры назначили его советником Госсовета КНР по вопросам торгово-экономического сотрудничества; плоть до 1958 года он также возглавлял десятитысячный отряд советских специалистов, работавших в КНР; о К.С. Силине - Герое Социалистического Труда, известном советском мостостроителе, авторе проекта и строителе Большого Уханьского моста, впервые соединившего два берега великой реки Янцзы.

Все эти люди до последних лет жизни были активными сторонниками и участниками движения за дружбу и сотрудничество между нашими странами и народами, активно участвовали в деятельности Общества советско-китайской дружбы.

Мне выпала большая честь познакомиться и общаться с такими известными деятелями нашей страны, как А.А. Андреев - председатель Общества, член Президиума Верховного Совета СССР; народными артистами С.А. Герасимовым и Г.С. Улановой, М.И.Царевым, Р.Л. Карменом и другими.

Многие годы мне довелось работать в обществе под руководством академика С.Л. Тихвинского. Он был душой нашей организации, в которой прошел путь от заместителя председателя до председателя, а в последние годы жизни - почетного председателя. Академик С.Л. Тихвинский всегда был активным сторонником и проводником народной дипломатии в российско-китайских отношениях. Для меня он всегда был учителем, наставником, примером преданного служения Отечеству. Он не дожил полгода до своего столетия, оставив нам свой последний труд: 10-томную "Историю Китая с древнейших времен до начала XXI века". К сожалению, уже без его участия мы отметили 100-летний юбилей этого великого дипломата и ученого, наследием которого будет пользоваться не одно поколение молодежи, проявляющей интерес к Китаю и его многотысячелетней истории.

Более тридцати лет жизни деятельности общества посвятил академик М.Л. Титаренко - директор Института Дальнего Востока РАН. После распада СССР он не только сохранил эту ведущую научно-исследовательскую структуру и его кадры, но и предоставил возможность нашему обществу работать на площадках Института, всегда был душой общества, убежденным сторонником дружбы и сотрудничества с Китаем, много делал для развития общественных контактов между нашими странами.

27 апреля этого года Общество российско-китайской дружбы совместно с Институтом Дальнего Востока РАН провело торжественное заседание, посвященное 85-летию со дня рождения академика М.Л. Титаренко - председателя Общества российско-китайской дружбы

За время работы в обществе, мне выпала честь быть не только свидетельницей жизни и успехов нашего великого соседа Китая, но и познакомиться с его выдающимися представителями.

9 октября 2017 года в Государственном академическом Большом театре России отмечалось 60-летие Общества российско-китайской дружбы - первого в нашей стране общества дружбы с народами зарубежных стран, созданного в Москве 29 октября 1957 года.

Особую торжественность мероприятию придали поздравления, которые направили юбиляру руководители наших стран.

Большое внимание мы уделяем значению выдвинутой Китаем инициативы "Один пояс - один путь" в качестве нового подхода к совместному многостороннему развитию и его сопряжению с Евразийским экономическим союзом.

В своем выступлении в мае 2017 года на Международном форуме "Один пояс, один путь" в Пекине, Владимир Путин высказал предложение использовать Северный морской путь для реализации проектов, заявленных при сопряжении "Один пояс - один путь" с Евразийским экономическим союзом, что могло бы создать новые транспортные возможности, содействовать освоению новых территорий, оживлению экономической и инвестиционной активности, содействовать формированию Большого евразийского партнерства.

Председатель Общества российско-китайской дружбы, председатель Комитета Совета Федерации по экономической политике, Чрезвычайный и Полномочный Посол Д.Ф. Мезенцев на всех двусторонних и многосторонних мероприятиях активно выступает за наличие гуманитарной составляющей для успешной реализации этих инициатив и предложения Председателя Си Цзиньпина о "Сообществе единой судьбы".

В этом юбилейном 2019 году Общество российско-китайской дружбы традиционно выступит инициатором и будет активно участвовать в подготовке и проведении в нашей стране мероприятий, посвященных трем семидесятилетним юбилеям: 70-летию Китайской Народной Республики, 70-летию российско-китайских дипломатических отношений и 70-летию нашего партнера - Общества китайско-российской дружбы.

Когда 14 февраля 2019 года мы были гостями Чрезвычайного и Полномочного Посла КНР в РФ Ли Хуэя, мы обратили внимание на транспаранты с пятью иероглифами "Мир, дружба, искренность", которые висели при входе в большой зал. Эти слова говорят о том, какими должны быть наши отношения, чтобы народы Китая и России всегда были добрыми соседями, верными друзьями и надежными партнерами.

Такими отношениями нужно дорожить!