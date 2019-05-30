Зеленский поругался с журналистами в Львоской области

Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский поругался с журналистами телеканала "Прямой" во время поездки на шахту Лесная во Львовской области. Накануне там произошло обрушение породы, в результате чего погибли двое шахтеров.

Глава государства разговаривал с горняками, которые жаловались ему на неустроенность своей жизни и перебои с выплатами заработной платы, передает издание strana.ua. В этот момент сотрудница телеканала обратила внимание политика на то, что матери погибших шахтеров ждали его весь день.

"Я не приехал? Или потому что вы, телеканал "Прямой", можете помочь? - ответил Зеленский, намекая на близость информационного ресурса к Петру Порошенко. - Вот давайте мы с вами 50 на 50 скидываемся и покупаем людям квартиру".

Корреспондент подчеркнула, что готова поделиться своей зарплатой, и призвала к аналогичным действиям украинского лидера. "Я куплю квартиру. Что вы мне тут интервью ведете", - прекратил перепалку Зеленский.