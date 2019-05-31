Федеральный закон от 29 мая 2019 г. N 110-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О добровольном декларировании физическими лицами активов и счетов (вкладов) в банках и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"

Принят Государственной Думой 16 мая 2019 года

Одобрен Советом Федерации 22 мая 2019 года

Статья 1

Внести в Федеральный закон от 8 июня 2015 года N 140-ФЗ "О добровольном декларировании физическими лицами активов и счетов (вкладов) в банках и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, N 24, ст. 3367; 2016, N 1, ст. 21; N 15, ст. 2050; 2018, N 9, ст. 1290) следующие изменения:

1) в статье 3:

а) абзац первый части 1 дополнить словами "(с учетом особенностей, предусмотренных настоящим Федеральным законом для третьего этапа декларирования)";

б) дополнить частью 11 следующего содержания:

"11. В ходе третьего этапа декларирования физическое лицо в срок, установленный статьей 5 настоящего Федерального закона, в декларации, содержащей сведения, указанные в части 1 настоящей статьи, отражает также следующие сведения:

1) о государственной регистрации международных компаний в порядке редомициляции в соответствии с Федеральным законом от 3 августа 2018 года N 290-ФЗ "О международных компаниях" применительно ко всем иностранным организациям (контролируемым иностранным компаниям), сведения о которых содержатся в декларации;

2) о переводе денежных средств со счетов (вкладов) в банках, расположенных за пределами Российской Федерации, сведения о которых содержатся в декларации, на счета (вклады) декларанта в кредитных организациях Российской Федерации.";

в) абзац первый части 5 после слов "К декларации" дополнить словами ", представляемой в ходе первого и (или) второго этапов декларирования,";

г) дополнить частью 51 следующего содержания:

"51. В случае, если декларация, представляемая в ходе третьего этапа декларирования, содержит сведения, указанные в пункте 2 части 11 настоящей статьи, к декларации помимо документов и сведений, указанных в части 5 настоящей статьи, прилагаются также следующие документы:

1) отчет о движении средств по счету (вкладу) в банке за пределами территории Российской Федерации, предусмотренный частью 7 статьи 12 Федерального закона от 10 декабря 2003 года N 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле", за период с 1 января 2019 года по дату в пределах 15 календарных дней до даты представления декларации или по дату закрытия счета (вклада);

2) выписки по операциям на счетах (вкладах), подтверждающие зачисление денежных средств на счета (вклады) декларанта в кредитных организациях Российской Федерации, выданные и заверенные такими кредитными организациями.";

д) в части 8 слова "декларантом в ходе первого этапа декларирования не препятствует представлению декларации в ходе второго этапа" заменить словами "в ходе первого и (или) второго этапов декларирования не препятствует представлению декларации в ходе третьего этапа", слова "декларантом в ходе первого этапа декларирования представление декларации этим декларантом в ходе второго этапа" заменить словами "в ходе первого и (или) второго этапов декларирования представление декларации в ходе третьего этапа";

2) часть 13 статьи 4 дополнить пунктом 3 следующего содержания:

"3) до 1 января 2019 года - при представлении декларации в ходе третьего этапа декларирования.";

3) статью 5 дополнить пунктом 3 следующего содержания:

"3) с 1 июня 2019 года по 29 февраля 2020 года (в целях настоящего Федерального закона - третий этап декларирования).";

4) статью 6 изложить в следующей редакции:

"Статья 6. Репатриация имущества

1. Предоставление гарантий, предусмотренных настоящим Федеральным законом, не зависит от факта возврата на территорию Российской Федерации имущества, сведения о котором содержатся в декларации, если иное не предусмотрено частями 2 и 3 настоящей статьи.

2. Гарантии, предусмотренные настоящим Федеральным законом, в отношении деяний, связанных с приобретением (формированием источников приобретения), использованием либо распоряжением иностранными организациями (контролируемыми иностранными компаниями), информация о которых содержится в декларации, представленной в ходе третьего этапа декларирования, предоставляются при условии государственной регистрации международных компаний в порядке редомициляции в соответствии с Федеральным законом от 3 августа 2018 года N 290-ФЗ "О международных компаниях" применительно ко всем указанным в декларации иностранным организациям (контролируемым иностранным компаниям), в отношении которых декларант признавался контролирующим лицом на дату их государственной регистрации в едином государственном реестре юридических лиц с одновременным предоставлением статуса международных компаний.

3. Гарантии, предусмотренные настоящим Федеральным законом, в отношении деяний, связанных с открытием и (или) зачислением денежных средств на счета (вклады), информация о которых содержится в декларации, представленной в ходе третьего этапа декларирования, предоставляются при условии перевода всех денежных средств со счетов (вкладов), указанных в пунктах 3 и (или) 4 части 1 статьи 3 настоящего Федерального закона, в банках, расположенных за пределами Российской Федерации, на счета (вклады) декларанта в кредитных организациях Российской Федерации до даты представления декларации.";

5) в статье 7:

а) в части 1 слова "декларант уведомляет налоговый орган" заменить словами "декларант одновременно с подачей декларации уведомляет налоговый орган";

б) часть 11 дополнить пунктом 3 следующего содержания:

"3) открытым до 1 января 2019 года (включая счета (вклады), закрытые на дату представления декларации), - для счетов (вкладов), сведения о которых содержатся в декларациях, представленных в ходе третьего этапа декларирования.";

в) часть 31 дополнить пунктом 3 следующего содержания:

"3) открытым до 1 января 2019 года (включая счета (вклады), закрытые на дату представления декларации), - для счетов (вкладов), сведения о которых содержатся в декларациях, представленных в ходе третьего этапа декларирования.";

б) в приложении 1:

7) в приложении 2:

а) раздел VI дополнить пунктами 421 и 422 следующего содержания:

"421. В поле "ИНН российского юридического лица со статусом международной компании" указывается идентификационный номер налогоплательщика - российского юридического лица, зарегистрированного в соответствии с Федеральным законом от 3 августа 2018 года N 290-ФЗ "О международных компаниях".

422. В поле "Дата государственной регистрации международной компании в порядке редомициляции" указываются сведения о государственной регистрации российского юридического лица в соответствии с Федеральным законом от 3 августа 2018 года N 290-ФЗ "О международных компаниях".";

б) раздел IX дополнить пунктами 641 и 642 следующего содержания:

"641. В поле "ИНН российского юридического лица со статусом международной компании" указывается идентификационный номер налогоплательщика - российского юридического лица, зарегистрированного в соответствии с Федеральным законом от 3 августа 2018 года N 290-ФЗ "О международных компаниях".

642. В поле "Дата государственной регистрации международной компании в порядке редомициляции" указываются сведения о государственной регистрации российского юридического лица в соответствии с Федеральным законом от 3 августа 2018 года N 290-ФЗ "О международных компаниях".";

в) раздел XI дополнить пунктами 791 - 794 следующего содержания:

"791. В поле "Дата перевода денежных средств в Российскую Федерацию" указываются сведения о дате зачисления денежных средств на счета (вклады) декларанта в кредитных организациях Российской Федерации.

792. В поле "Сумма перечисленных денежных средств" указывается сумма денежных средств (в валюте перевода), зачисленная на счет (вклад) декларанта в кредитной организации Российской Федерации.

793. B поле "Наименование кредитной организации Российской Федерации" указывается наименование кредитной организации Российской Федерации, в которой открыт счет (вклад) декларанта, на который зачислены денежные средства.

794. В поле "БИК кредитной организации Российской Федерации" указывается БИК кредитной организации Российской Федерации, в которой открыт счет (вклад) декларанта, на который зачислены денежные средства.";

г) раздел XII дополнить пунктами 851 - 854 следующего содержания:

"851. В поле "Дата перевода денежных средств в Российскую Федерацию" указываются сведения о дате зачисления денежных средств на счета (вклады) декларанта, признаваемого бенефициарным владельцем лица, в кредитных организациях Российской Федерации.

852. В поле "Сумма перечисленных денежных средств" указывается сумма денежных средств (в валюте перевода), зачисленная на счет (вклад) декларанта в кредитной организации Российской Федерации.

853. B поле "Наименование кредитной организации Российской Федерации" указывается наименование кредитной организации Российской Федерации, в которой открыт счет (вклад) декларанта, на который зачислены денежные средства.

854. В поле "БИК кредитной организации Российской Федерации" указывается БИК кредитной организации Российской Федерации, в которой открыт счет (вклад) декларанта, на который зачислены денежные средства.".

Статья 2

Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Президент Российской Федерации В. Путин