Александр Друзь не будет участвовать в летней серии "Что? Где? Когда?"

На Первом канале стартует летняя серия игр "Что? Где? Когда?" (2 июня в 22:30). Впервые знаменитая телеигра будет проходить без легендарного игрока Александра Друзя, отстраненного от игр в клубе знатоков после скандала с его участием в программе "Кто хочет стать миллионером?".

Таким образом, в команде Виктора Сиднева произошла замена. Вместо Друзя сыграет Инна Семенова. Этому знатоку - 31 года, она юрист, живет и работает в Москве и уже три года играет в "Что? Где? Когда?".

Первую игру в телевизионном клубе она сыграла 27 марта 2016 года в составе команды, капитаном которой был Ровшан Аскеров. Знатоки 6 раз играла против телезрителей. В трех играх одержали победу, в трех - проиграли. В нынешнем сезоне команда не играет.

Весеннюю серию игр этого года открыла специгра, в которой впервые приняли участие 3 семейные пары клуба. Инна Семенова играла вместе с мужем Михаилом Малкиным из команды Алеся Мухина. В этой игре Инна была капитаном команды.

Инна постоянно демонстрировала продуктивную игру. Именно поэтому команда Сиднева и пригласила ее в свой состав. Будет ли это адекватная замена знаменитому Друзю, должно стать понятно уже после первой игры.