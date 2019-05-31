Федеральный закон от 29 мая 2019 г. N 118-ФЗ "О внесении изменения в статью 27 Федерального закона "О статусе военнослужащих"

Принят Государственной Думой 16 мая 2019 года

Одобрен Советом Федерации 22 мая 2019 года

Внести в пункт 2 статьи 27 Федерального закона от 27 мая 1998 года N 76-ФЗ "О статусе военнослужащих" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 22, ст. 2331; 2006, N 50, ст. 5281; 2013, N 48, ст. 6165; 2014, N 6, ст. 558) изменение, изложив его в следующей редакции:

"2. Командиры являются единоначальниками и отвечают в мирное и военное время за постоянную боевую и мобилизационную готовность, успешное выполнение боевых задач, боевую подготовку, воспитание, воинскую дисциплину, правопорядок, морально-политическое и психологическое состояние подчиненного личного состава, безопасность военной службы, состояние и сохранность вооружения, военной техники и другого военного имущества, материальное, техническое, финансовое, бытовое обеспечение и медицинское обеспечение.".

Президент Российской Федерации В. Путин