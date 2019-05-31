Принят Государственной Думой 16 мая 2019 года

Одобрен Советом Федерации 22 мая 2019 года

Статья 1

Внести в Федеральный закон "О банках и банковской деятельности" (в редакции Федерального закона от 3 февраля 1996 года N 17-ФЗ) (Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР, 1990, N 27, ст. 357; Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 6, ст. 492; 1998, N 31, ст. 3829; 2001, N 26, ст. 2586; N 33, ст. 3424; 2002, N 12, ст. 1093; 2005, N 1, ст. 18; 2006, N 19, ст. 2061; 2009, N 9, ст. 1043; 2010, N 30, ст. 4012; N 31, ст. 4193; 2011, N 49, ст. 7069; 2012, N 31, ст. 4333; N 53, ст. 7607; 2013, N 27, ст. 3438; 2014, N 52, ст. 7543; 2015, N 1, ст. 37; 2016, N 1, ст. 23; 2017, N 18, ст. 2661, 2669; N 30, ст. 4456; N 31, ст. 4830; 2018, N 18, ст. 2560) следующие изменения:

1) в части третьей статьи 111 слова "(за исключением случая, если кредитные организации (иностранный банк и кредитная организация) являются по отношению друг к другу основным и дочерним хозяйственными обществами)" исключить, дополнить предложением следующего содержания: "Указанное ограничение не применяется, если кредитные организации (иностранный банк и кредитная организация) являются по отношению друг к другу основным и дочерним хозяйственными обществами, а также если аффилированным лицом кредитной организации является некоммерческая организация (за исключением государственной корпорации).";

2) в пункте 4 части второй статьи 20 слова "не менее 1000-кратного размера минимального размера оплаты труда, установленного федеральным законом" заменить словами "не менее 100 тысяч рублей".

Статья 2

В пункте 1 статьи 18964 Федерального закона от 26 октября 2002 года N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 43, ст. 4190; 2014, N 52, ст. 7543; 2015, N 27, ст. 3977) слова "тысячекратного размера минимального размера оплаты труда, установленного федеральным законом," заменить словами "ста тысяч рублей".

Статья 3

1. Правительство Российской Федерации вправе в 2019 году принять в казну Российской Федерации передаваемые безвозмездно государственной корпорацией развития "ВЭБ.РФ" акции Межрегионального коммерческого банка развития связи и информатики (публичное акционерное общество) (далее - ПАО АКБ "Связь-Банк"), принадлежащие государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ". Количество, вид и номинальная стоимость акций ПАО АКБ "Связь-Банк", передаваемых в казну Российской Федерации в соответствии с настоящей частью, а также стоимость указанных акций при их безвозмездной передаче в казну Российской Федерации определяется решением Правительства Российской Федерации.

2. Правительство Российской Федерации вправе в 2019 году внести указанные в части 1 настоящей статьи акции ПАО АКБ "Связь-Банк" в уставный капитал публичного акционерного общества "Промсвязьбанк" (далее - ПАО "Промсвязьбанк") в порядке оплаты приобретаемых в собственность Российской Федерации акций ПАО "Промсвязьбанк".

3. На приобретение Российской Федерацией и ПАО "Промсвязьбанк" акций в соответствии с частями 1 и 2 настоящей статьи не распространяются:

1) положения частей восьмой - десятой статьи 11 Федерального закона "О банках и банковской деятельности", частей первой - третьей статьи 61 Федерального закона от 10 июля 2002 года N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)";

2) положения главы XI1 Федерального закона от 26 декабря 1995 года N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", регламентирующие порядок приобретения более 30 процентов акций публичных обществ;

3) положения федеральных законов, регламентирующие соблюдение порядка раскрытия информации в форме сообщений о существенных фактах.

4. На приобретение ПАО "Промсвязьбанк" акций, указанных в части 2 настоящей статьи, также не распространяется установленный Банком России на основании части четвертой статьи 11 Федерального закона "О банках и банковской деятельности" предельный размер имущественных (неденежных) вкладов в уставный капитал кредитной организации.

5. В случае внесения в соответствии с частью 2 настоящей статьи в уставный капитал ПАО "Промсвязьбанк" более чем 95 процентов общего количества обыкновенных акций и привилегированных акций ПАО АКБ "Связь-Банк", предоставляющих право голоса в соответствии с пунктом 5 статьи 32 Федерального закона от 26 декабря 1995 года N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", ПАО "Промсвязьбанк" обязано выкупить у остальных акционеров - владельцев акций ПАО АКБ "Связь-Банк", а также у владельцев эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в такие акции, указанные ценные бумаги. Положения частей восьмой - девятой статьи 11 Федерального закона "О банках и банковской деятельности", частей первой и второй статьи 61 Федерального закона от 10 июля 2002 года N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" не распространяются на выкуп ценных бумаг, указанных в настоящей части.

6. Выкуп ценных бумаг, указанных в части 5 настоящей статьи, осуществляется в порядке, предусмотренном статьей 848 Федерального закона от 26 декабря 1995 года N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", за исключением следующих особенностей:

1) ПАО "Промсвязьбанк" обязано направить в ПАО АКБ "Связь-Банк" требование о выкупе ценных бумаг, указанных в части 5 настоящей статьи, у их владельцев в течение шести месяцев с момента приобретения более чем 95 процентов общего количества обыкновенных акций и привилегированных акций ПАО АКБ "Связь-Банк", предоставляющих право голоса в соответствии с пунктом 5 статьи 32 Федерального закона от 26 декабря 1995 года N 208-ФЗ "Об акционерных обществах";

2) выкуп ценных бумаг, указанных в части 5 настоящей статьи, осуществляется по рыночной стоимости, определенной независимым оценщиком не позднее шести месяцев до даты направления требования о выкупе ценных бумаг;

3) дата, на которую определяются (фиксируются) владельцы выкупаемых ценных бумаг, указанных в части 5 настоящей статьи, не может быть установлена ранее чем через семь дней после направления требования о выкупе ценных бумаг в ПАО АКБ "Связь-Банк". При этом срок оплаты выкупаемых ценных бумаг не может быть более чем шестнадцать рабочих дней с даты, на которую определяются (фиксируются) владельцы выкупаемых ценных бумаг.

7. На ПАО "Промсвязьбанк", направляющее в ПАО АКБ "Связь-Банк" требование о выкупе ценных бумаг в соответствии с частью 5 настоящей статьи, не распространяются требования статьи 848 Федерального закона от 26 декабря 1995 года N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" о предварительном направлении в публичное общество соответствующего добровольного или обязательного предложения и о приобретении в результате принятия такого предложения не менее 10 процентов общего количества обыкновенных акций и привилегированных акций публичного общества, предоставляющих право голоса в соответствии с пунктом 5 статьи 32 Федерального закона от 26 декабря 1995 года N 208-ФЗ "Об акционерных обществах".

Президент Российской Федерации В. Путин