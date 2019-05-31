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31.05.2019 14:20
Рубрика: Спорт

Борзаковский - юным атлетам: Будем брать у вас автографы на Олимпиадах

Текст: Данила Жиляев
Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости
Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

В Москве состоялась торжественная церемония награждения победителей конкурса на соискание грантов для юных спортсменов "Заправляем в спорте-2019". Награды будущие чемпионы получили из рук прославленных атлетов.

Фото: Пресс-служба Петрозаводского госуниверситета
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"Хочу начать с родителей. На самом деле то, что ваши дети добились этого результата - это ступенька в большой спорт. С одной стороны, это большой шаг вперед, но с другой - всего лишь одна из ступенек. Самое главное, чтобы у вас было полное доверие к тренеру, - сказал в своем обращении к победителям олимпийский чемпион по легкой атлетике, главный тренер сборной России Юрий Борзаковский. - Но результат на сто процентов зависит только от вас. Родители и наставники лишь помогают, а добиваетесь результата только вы. Надеюсь, через некоторое время мы будем у вас брать автографы после побед на Олимпийских играх."

Благотворительный грант "Заправляем в спорте" вручается второй год подряд по инициативе спортивного клуба "Лукойл", его размер составляет 100 тысяч рублей. Подать заявку могли все желающие спортсмены в возрасте от 8 до 14 лет, занимающиеся олимпийскими видами спорта. В этом году за полтора месяца поступила 771 заявка из 73 регионов страны. Выбрать 10 лучших предстояло экспертному совету, в который, помимо Борзаковского, вошли знаменитая лыжница, трехкратная олимпийская чемпионка, а ныне - президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе, легендарный пловец, четырехкратный олимпийский чемпион Александр Попов, пятикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Наталья Ищенко, победительница Игр-2014 в Сочи фигуристка Аделина Сотникова, биатлонистка Ольга Зайцева, боксер Алексей Тищенко, конькобежка Светлана Журова, лыжник Александр Легков, гимнастка Елена Шаламова.

Фото: РИА Новости
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"Я хотел бы поздравить и детей и родителей с победой среди всех заявок. Вы знаете, в знаки надо верить. Было очень много детей, заявок. Но именно вы сидите здесь, поэтому это уже большое достижение, - сказал на церемонии награждения Александр Легков. - Спорт - такая штука, где поражений не избежать. Советую вам не расстраиваться из-за них. Без поражений не бывает побед. Вы должны понимать, что после поражений всегда наступают большие победы. Также хочу пожелать вам хорошей учебы, это тоже очень важно".

Вот имена победителей гранта. Они смогут потратить выигранные деньги на спортивную экипировку и на участие в тренировочных сборах и соревнованиях.

Даяна Бадмаева - тхэквондо (Элиста, Калмыкия), Максим Шайбаков - легкая атлетика (Бирск, Башкортостан), Александр Васильев - лыжные гонки (с. Помары, Марий Эл), Полина Кобцева - художественная гимнастика (Гурьевск, Калининградская область), Кирилл Петров - конькобежный спорт (Ангарск, Иркутская область), Ильдар Аллояров - прыжки в воду (Саратов), Ралина Гилязова - плавание (Набережные Челны, Татарстан), Анна Гейт - легкая атлетика (Калининград), Александра Сыскова - синхронное плавание (Екатеринбург), Валерия Ермакова - фехтование (Уфа).

"Поздравляю всех от души. 771 заявка - и вы победили среди них, это уже успех, - обратилась к юным спортсменам Наталья Ищенко. - Это говорит о том, что у вас есть цель. Идите к ней, вперед, не обращая внимания на поражения. Я надеюсь, вы прославите свои регионы и свои виды спорта".

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