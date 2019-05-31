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31.05.2019 06:38
Рубрика: Экономика

ЦБ лишил лицензии Кемсоцинбанк

Текст: Юлия Кривошапко

Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у "Кемеровского социально-инновационного банка". По величине активов кредитная организация входила в четвертую сотню банков - на момент отзыва лицензии она занимала 320 место в банковской системе страны.

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости
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ЦБ уличил Кемсоцинбанк в попытках скрыть свое реальное финансовое положение, использовании "схемных" операций по искусственному поддержанию капитала, нарушении федеральных законов о банковской деятельности. Кредитная организация имела раздробленную структуру собственности с признаками номинального владения акциями в интересах третьих лиц.

Кроме того, на балансе банка образовался значительный объем низкокачественной ссудной задолженности и непрофильных активов в виде недвижимого имущества, полученного в качестве отступного по необслуживаемым кредитам. Все это стало поводом для отзыва лицензии. В Кемсоцинбанк назначена временная администрация.

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Учитывая то, что кредитная организация является участницей системы страхования вкладов, ее клиентам будет выплачено страховое возмещение, исходя из размера остатка средства на счетах, но не более 1,4 миллиона рублей, говорится в сообщении пресс-службы ЦБ ФР.

Экономика Финансы Банки Госфонды и контрольные органы Центральный банк Отзыв лицензий у банков
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