ЦБ лишил лицензии Кемсоцинбанк

Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у "Кемеровского социально-инновационного банка". По величине активов кредитная организация входила в четвертую сотню банков - на момент отзыва лицензии она занимала 320 место в банковской системе страны.

ЦБ уличил Кемсоцинбанк в попытках скрыть свое реальное финансовое положение, использовании "схемных" операций по искусственному поддержанию капитала, нарушении федеральных законов о банковской деятельности. Кредитная организация имела раздробленную структуру собственности с признаками номинального владения акциями в интересах третьих лиц.

Кроме того, на балансе банка образовался значительный объем низкокачественной ссудной задолженности и непрофильных активов в виде недвижимого имущества, полученного в качестве отступного по необслуживаемым кредитам. Все это стало поводом для отзыва лицензии. В Кемсоцинбанк назначена временная администрация.

Учитывая то, что кредитная организация является участницей системы страхования вкладов, ее клиентам будет выплачено страховое возмещение, исходя из размера остатка средства на счетах, но не более 1,4 миллиона рублей, говорится в сообщении пресс-службы ЦБ ФР.