ФАС нашла нарушение закона в рекламе тарифа МТС

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) признала МТС виновной в нарушении закона при рекламе тарифа "Тарифище". Мобильному оператору выдано предписание.

Комиссия антимонопольного ведомства пришла к выводу, что реклама, выходившая с августа по ноябрь, формировала у потребителей представление о том, что тариф действует на всей территории страны без исключения. А важная информация о том, что тариф действовал в зоне покрытия мобильного оператора, но не по всей России, в рекламе отсутствует.

На основании этого реклама была признана вводящей в заблуждение.

Как отмечается в сообщении пресс-службы ФАС, материалы разбирательства переданы для возбуждения административного дела. Оператору грозит штраф от 100 до 500 тысяч рублей.