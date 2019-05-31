Принят Государственной Думой 21 мая 2019 года

Одобрен Советом Федерации 22 мая 2019 года

Статья 1. Цель и сфера применения настоящего Федерального закона

1. Настоящим Федеральным законом предусматривается проведение эксперимента по голосованию на цифровых избирательных участках, образованных в городе федерального значения Москве, в целях создания дополнительных условий для реализации активного избирательного права граждан Российской Федерации, находящихся в день голосования на выборах за пределами избирательного округа, в котором они обладают активным избирательным правом.

2. Настоящий Федеральный закон применяется при проведении дополнительных выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва и выборов высших должностных лиц субъектов Российской Федерации (руководителей высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации) 8 сентября 2019 года.

3. Основные термины и понятия, используемые в настоящем Федеральном законе, применяются в том же значении, что и в Федеральном законе от 12 июня 2002 года N 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации" (далее - Федеральный закон "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации").

Статья 2. Цифровые избирательные участки

1. Цифровым избирательным участком является избирательный участок, определенный Центральной избирательной комиссией Российской Федерации для обеспечения голосования граждан Российской Федерации, указанных в части 1 статьи 1 настоящего Федерального закона, и оснащенный в этих целях техническими средствами в соответствии с перечнем таких средств, утвержденным Центральной избирательной комиссией Российской Федерации.

2. Перечень цифровых избирательных участков утверждается решением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации не позднее чем за 60 дней до дня голосования на основании предложений Московской городской избирательной комиссии, представленных в Центральную избирательную комиссию Российской Федерации не позднее чем за 75 дней до дня голосования.

3. Цифровые избирательные участки определяются Центральной избирательной комиссией Российской Федерации из числа избирательных участков, образованных на территории города федерального значения Москвы в соответствии с пунктом 2 статьи 19 Федерального закона "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации".

4. Цифровыми избирательными участками также являются избирательные участки, дополнительно образованные Московской городской избирательной комиссией в целях создания максимальных удобств для избирателей не позднее чем за 55 дней до дня голосования на территории города федерального значения Москвы, если это предусмотрено решением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации об утверждении перечня цифровых избирательных участков, на срок, установленный указанным решением.

Статья 3. Участковая избирательная комиссия цифрового избирательного участка

1. Участковой избирательной комиссией цифрового избирательного участка, предусмотренного частью 3 статьи 2 настоящего Федерального закона, является участковая комиссия, сформированная в соответствии с пунктом 1 статьи 27 Федерального закона "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации".

2. Участковой избирательной комиссией цифрового избирательного участка, предусмотренного частью 4 статьи 2 настоящего Федерального закона, является участковая избирательная комиссия, сформированная в соответствии с частью 5 настоящей статьи.

3. Участковая избирательная комиссия цифрового избирательного участка, указанная в части 1 настоящей статьи, наряду с полномочиями по обеспечению голосования избирателей и подсчета их голосов на выборах в Московскую городскую Думу седьмого созыва и выборах в органы местного самоуправления осуществляет в соответствии со статьями 5 и 6 настоящего Федерального закона также полномочия, связанные с обеспечением реализации активного избирательного права граждан Российской Федерации, указанных в части 1 статьи 1 настоящего Федерального закона. Участковая избирательная комиссия цифрового избирательного участка, указанная в части 2 настоящей статьи, осуществляет только полномочия, связанные с обеспечением реализации активного избирательного права граждан Российской Федерации, указанных в части 1 статьи 1 настоящего Федерального закона.

4. Для обеспечения голосования на цифровом избирательном участке число членов участковой избирательной комиссии, указанной в части 1 настоящей статьи, может быть увеличено по решению соответствующей территориальной комиссии, но не более чем на шесть членов комиссии из резерва составов участковых комиссий, предусмотренного пунктом 5[1] статьи 27 Федерального закона "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации", на срок, установленный соответствующей территориальной комиссией. Этот срок не может истекать ранее чем через 10 дней со дня самого позднего официального опубликования результатов выборов, на которых проводилось голосование на данном цифровом избирательном участке. Если в вышестоящую избирательную комиссию, определяемую в соответствии с частью 2 или 3 статьи 8 настоящего Федерального закона, поступили жалобы (заявления) на действия (бездействие) участковой избирательной комиссии цифрового избирательного участка, в результате которых были нарушены порядок голосования и (или) порядок формирования данных о голосовании, либо если по данным фактам ведется судебное разбирательство, полномочия членов участковой избирательной комиссии цифрового избирательного участка продлеваются до дня принятия вышестоящей избирательной комиссией решения либо до дня, следующего за днем исполнения участковой избирательной комиссией цифрового избирательного участка решения вышестоящей избирательной комиссии или вступившего в законную силу судебного решения.

5. Формирование участковой избирательной комиссии цифрового избирательного участка, указанной в части 2 настоящей статьи, осуществляется соответствующей территориальной комиссией в количестве пяти - одиннадцати членов участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса из резерва составов участковых комиссий, предусмотренного пунктом 5[1] статьи 27 Федерального закона "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации", с соблюдением требования, предусмотренного пунктом 5 статьи 27 Федерального закона "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации", не позднее чем за 15 дней до дня голосования на установленный данной территориальной комиссией срок. Этот срок не может истекать ранее чем через 10 дней со дня самого позднего официального опубликования результатов выборов, на которых проводилось голосование на данном цифровом избирательном участке. Если в вышестоящую избирательную комиссию, определяемую в соответствии с частью 2 или 3 статьи 8 настоящего Федерального закона, поступили жалобы (заявления) на действия (бездействие) участковой избирательной комиссии цифрового избирательного участка, в результате которых были нарушены порядок голосования и (или) порядок формирования данных о голосовании, либо если по данным фактам ведется судебное разбирательство, полномочия членов участковой избирательной комиссии цифрового избирательного участка продлеваются до дня принятия вышестоящей избирательной комиссией решения либо до дня, следующего за днем исполнения участковой избирательной комиссией цифрового избирательного участка решения вышестоящей избирательной комиссии или вступившего в законную силу судебного решения.

Статья 4. Порядок подачи заявления для голосования на цифровом избирательном участке и порядок составления списка избирателей

1. Для участия в день голосования в голосовании на цифровом избирательном участке избиратель подает заявление о включении в список избирателей на цифровом избирательном участке (далее - заявление о голосовании на цифровом избирательном участке) в соответствии с пунктом 16 статьи 64 Федерального закона "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации" и с учетом особенностей, установленных настоящим Федеральным законом.

2. Заявление о голосовании на цифровом избирательном участке подается только с использованием федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" не ранее чем за 45 дней и не позднее чем за 3 дня до дня голосования.

3. Список избирателей, подавших заявления о голосовании на цифровом избирательном участке, составляется в порядке, установленном Центральной избирательной комиссией Российской Федерации.

4. Избиратель, подавший заявление о голосовании на цифровом избирательном участке, вправе отозвать указанное заявление с использованием федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" в порядке, установленном Центральной избирательной комиссией Российской Федерации. В этом случае такой избиратель включается в список избирателей по месту своего жительства. Избиратель, подавший заявление о голосовании на цифровом избирательном участке и явившийся в день голосования на избирательный участок по месту своего жительства, может быть включен в список избирателей по решению участковой избирательной комиссии в порядке, установленном Центральной избирательной комиссией Российской Федерации.

Статья 5. Организация голосования на цифровом избирательном участке

1. Голосование на цифровом избирательном участке проводится только в день голосования 8 сентября 2019 года.

2. Участковая избирательная комиссия цифрового избирательного участка организует в день голосования в помещении для голосования цифрового избирательного участка голосование избирателей, подавших заявления о голосовании на данном цифровом избирательном участке в соответствии со статьей 4 настоящего Федерального закона и включенных на основании указанных заявлений в список избирателей на данном цифровом избирательном участке. Голосование избирателей, подавших заявления о голосовании на цифровом избирательном участке в соответствии со статьей 4 настоящего Федерального закона, вне помещения для голосования не проводится.

3. По решению Центральной избирательной комиссии Российской Федерации избирательные бюллетени могут быть изготовлены в день голосования на бумажном носителе в порядке, установленном Центральной избирательной комиссией Российской Федерации, непосредственно участковой избирательной комиссией цифрового избирательного участка с использованием технических средств, указанных в перечне, предусмотренном частью 1 статьи 2 настоящего Федерального закона.

4. Участковая избирательная комиссия цифрового избирательного участка в день голосования обеспечивает доступ избирателей к информации о кандидатах, размещение которой в помещении для голосования предусмотрено Федеральным законом "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации", Федеральным законом от 22 февраля 2014 года N 20-ФЗ "О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации", законом субъекта Российской Федерации. Указанная информация предоставляется избирательными комиссиями, организующими соответствующие выборы. Указанная информация может быть размещена в помещении для голосования на техническом средстве и (или) на бумажных носителях.

5. Данные о голосовании на цифровом избирательном участке формируются по каждому избирательному округу, по которому проводилось голосование на данном цифровом избирательном участке.

6. Участковая избирательная комиссия цифрового избирательного участка обеспечивает с использованием Государственной автоматизированной системы Российской Федерации "Выборы" передачу данных о голосовании на цифровом избирательном участке в соответствующие избирательные комиссии субъектов Российской Федерации, определяющие результаты выборов по соответствующему избирательному округу.

7. Особенности организации голосования на цифровом избирательном участке, оформления и хранения связанной с таким голосованием избирательной документации, порядок формирования и состав передаваемых в соответствующую избирательную комиссию данных о голосовании на цифровом избирательном участке, включая сведения о количестве избирателей, принявших участие в голосовании, и о количестве поданных за каждого кандидата голосов избирателей, а также порядок передачи информации в соответствующие избирательные комиссии и порядок обработки данных о голосовании на цифровом избирательном участке и подсчета голосов избирателей в избирательной комиссии субъекта Российской Федерации определяются Центральной избирательной комиссией Российской Федерации.

Статья 6. Гласность при проведении голосования на цифровом избирательном участке. Назначение членов участковой избирательной комиссии цифрового избирательного участка с правом совещательного голоса

1. Гласность при проведении голосования на цифровом избирательном участке обеспечивается в соответствии с требованиями Федерального закона "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации" и с учетом особенностей, установленных настоящим Федеральным законом.

2. Наблюдателей в участковую избирательную комиссию цифрового избирательного участка вправе назначить политическая партия, выдвинувшая зарегистрированного кандидата (зарегистрированных кандидатов), зарегистрированный кандидат, выдвинутый в порядке самовыдвижения, и субъекты общественного контроля, указанные в пунктах 1 и 2 части 1 статьи 9 Федерального закона от 21 июля 2014 года N 212-ФЗ "Об основах общественного контроля в Российской Федерации".

3. Политическая партия, выдвинувшая зарегистрированного кандидата (зарегистрированных кандидатов), зарегистрированный кандидат, выдвинутый в порядке самовыдвижения, и субъект общественного контроля вправе назначить в каждую участковую избирательную комиссию цифрового избирательного участка всего не более двух наблюдателей (с учетом всех выборов, голосование на которых осуществляется на данном цифровом избирательном участке), которые имеют право поочередно осуществлять наблюдение в помещении для голосования.

4. Назначение членов участковой избирательной комиссии цифрового избирательного участка с правом совещательного голоса осуществляется в соответствии с Федеральным законом "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации" и с учетом особенностей, установленных настоящим Федеральным законом.

5. Политическая партия, выдвинувшая зарегистрированного кандидата (зарегистрированных кандидатов), и зарегистрированный кандидат, выдвинутый в порядке самовыдвижения, вправе назначить всего не более одного члена участковой избирательной комиссии цифрового избирательного участка с правом совещательного голоса (с учетом всех выборов, голосование на которых осуществляется на данном цифровом избирательном участке).

Статья 7. Учет данных о голосовании на цифровом избирательном участке

1. На основании данных о голосовании на цифровых избирательных участках избирательная комиссия субъекта Российской Федерации, определяющая результаты выборов по соответствующему избирательному округу, составляет протокол об итогах голосования на цифровых избирательных участках, данные которого включаются в протокол о результатах выборов по соответствующему избирательному округу, а также в соответствующую сводную таблицу.

2. Порядок составления протокола об итогах голосования на цифровых избирательных участках и его форма устанавливаются Центральной избирательной комиссией Российской Федерации.

Статья 8. Обжалование решений и действий (бездействия) избирательных комиссий и их должностных лиц, нарушающих избирательные права граждан Российской Федерации при реализации настоящего Федерального закона

1. Обжалование решений и действий (бездействия) избирательных комиссий и их должностных лиц, нарушающих избирательные права граждан Российской Федерации при реализации настоящего Федерального закона, осуществляется в порядке, установленном главой X Федерального закона "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации", и с учетом особенностей, установленных настоящим Федеральным законом.

2. Решения и действия (бездействие) участковой избирательной комиссии цифрового избирательного участка и ее должностных лиц, нарушающие установленный статьями 5 и 6 настоящего Федерального закона порядок обеспечения реализации активного избирательного права граждан Российской Федерации, указанных в части 1 статьи 1 настоящего Федерального закона, права кандидатов, политических партий, обжалуются в Московскую городскую избирательную комиссию.

3. Решения и действия (бездействие) участковой избирательной комиссии цифрового избирательного участка и ее должностных лиц, нарушающие установленные статьей 4 настоящего Федерального закона порядок подачи заявления о голосовании на цифровом избирательном участке, порядок составления списка избирателей, обжалуются в избирательную комиссию субъекта Российской Федерации, определяющую результаты соответствующих выборов.

Статья 9. Финансовое обеспечение голосования на цифровых избирательных участках

1. Расходы избирательных комиссий, связанные с обеспечением голосования на цифровых избирательных участках, осуществляются за счет соответствующего бюджета в порядке, предусмотренном статьей 57 Федерального закона "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации", а также за счет средств федерального бюджета, выделенных Центральной избирательной комиссии Российской Федерации в 2019 году на проведение выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации.

2. Финансовое обеспечение деятельности избирательных комиссий по проведению голосования на цифровых избирательных участках осуществляется в порядке, установленном статьями 70 и 76 Федерального закона от 22 февраля 2014 года N 20-ФЗ "О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации".

Статья 10. Вступление в силу настоящего Федерального закона

Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Президент Российской Федерации В. Путин