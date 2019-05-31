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31 мая 2019 г.

Федеральный закон от 29 мая 2019 г. N 103-ФЗ "О проведении эксперимента по организации и осуществлению дистанционного электронного голосования на выборах депутатов Московской городской Думы седьмого созыва"

Дата подписания 29 мая 2019 г.
Опубликован 31 мая 2019 г.

Принят Государственной Думой 21 мая 2019 года

Одобрен Советом Федерации 22 мая 2019 года

Статья 1. Общие положения

1. Провести в городе федерального значения Москве (далее - город Москва) эксперимент по организации и осуществлению дистанционного электронного голосования на выборах депутатов Московской городской Думы седьмого созыва (далее - эксперимент).

2. Законодательство, регламентирующее порядок проведения эксперимента, основывается на Конституции Российской Федерации и состоит из Федерального закона от 12 июня 2002 года N 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации" (далее - Федеральный закон "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации"), настоящего Федерального закона и принимаемого в соответствии с ним закона города Москвы о проведении эксперимента. Избирательный кодекс города Москвы применяется при проведении эксперимента в части, не противоречащей законодательству, регламентирующему порядок проведения эксперимента.

3. Финансовое обеспечение расходных обязательств, возникающих в связи с проведением эксперимента, осуществляется в порядке финансирования выборов депутатов Московской городской Думы седьмого созыва.

Статья 2. Основные термины и понятия, используемые в настоящем Федеральном законе

1. Основные термины и понятия используются в настоящем Федеральном законе в том же значении, что и в Федеральном законе "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации".

2. Для целей настоящего Федерального закона используемые термины и понятия означают:

1) дистанционное электронное голосование - голосование без использования бюллетеня, изготовленного на бумажном носителе, с использованием специального программного обеспечения регионального портала государственных и муниципальных услуг города Москвы;

2) участковая избирательная комиссия по дистанционному электронному голосованию - коллегиальный орган, обеспечивающий организацию, осуществление и установление итогов дистанционного электронного голосования;

3) протокол об итогах дистанционного электронного голосования - документ участковой избирательной комиссии по дистанционному электронному голосованию, отражающий ее решение об итогах дистанционного электронного голосования.

Статья 3. Общие принципы проведения эксперимента

1. Эксперимент проводится в одномандатном избирательном округе (одномандатных избирательных округах) города Москвы, определяемом (определяемых) Московской городской избирательной комиссией.

2. В целях проведения эксперимента в одномандатном избирательном округе, определяемом в соответствии с частью 1 настоящей статьи, соответствующая территориальная избирательная комиссия формирует участковую избирательную комиссию по дистанционному электронному голосованию. Порядок формирования, количество членов с правом решающего голоса и основы организации деятельности участковой избирательной комиссии по дистанционному электронному голосованию устанавливаются законом города Москвы о проведении эксперимента с учетом требований, установленных Федеральным законом "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации".

3. Дистанционное электронное голосование осуществляется одновременно с голосованием, проводимым в порядке, предусмотренном главой IX Федерального закона "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации".

4. Для участия в дистанционном электронном голосовании избиратель подает соответствующее заявление в порядке, установленном Московской городской избирательной комиссией. Срок подачи заявления устанавливается законом города Москвы о проведении эксперимента.

5. Подача избирателем заявления, указанного в части 4 настоящей статьи, а также участие избирателя в дистанционном электронном голосовании осуществляется с использованием специального программного обеспечения регионального портала государственных и муниципальных услуг города Москвы.

6. Подача избирателем заявления, указанного в части 4 настоящей статьи, не лишает его права принять участие в голосовании в общем порядке в соответствии с правилами, которые установлены главой IX Федерального закона "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации", при условии отзыва указанного заявления в порядке, установленном Московской городской избирательной комиссией.

7. Обжалование нарушений избирательных прав граждан Российской Федерации при проведении эксперимента осуществляется в порядке, установленном главой X Федерального закона "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации".

8. Законом города Москвы о проведении эксперимента должны быть предусмотрены процедура идентификации избирателя, обеспечение информационной безопасности и тайны голосования с учетом требований, установленных Федеральным законом "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации", Федеральным законом от 27 июля 2006 года N 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации", Федеральным законом от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ "О персональных данных" и иными федеральными законами.

Статья 4. Полномочия избирательных комиссий в рамках проведения эксперимента

1. Порядок формирования, организации деятельности и полномочия избирательных комиссий устанавливаются Федеральным законом "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации" с учетом особенностей, предусмотренных настоящим Федеральным законом.

2. Московская городская избирательная комиссия:

1) определяет одномандатный избирательный округ (одномандатные избирательные округа), в котором (которых) проводится дистанционное электронное голосование;

2) устанавливает номер (номера) избирательного участка (избирательных участков) для дистанционного электронного голосования;

3) определяет территориальную избирательную комиссию, являющуюся вышестоящей по отношению к участковой избирательной комиссии по дистанционному электронному голосованию;

4) осуществляет контроль за соблюдением избирательных прав граждан Российской Федерации при проведении дистанционного электронного голосования;

5) устанавливает требования к специальному программному обеспечению регионального портала государственных и муниципальных услуг города Москвы;

6) определяет требования к оборудованию помещения для размещения участковой избирательной комиссии по дистанционному электронному голосованию;

7) осуществляет иные полномочия в соответствии с Федеральным законом "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации", настоящим Федеральным законом и законодательством города Москвы.

3. Территориальная избирательная комиссия, указанная в пункте 3 части 2 настоящей статьи:

1) образует один избирательный участок для дистанционного электронного голосования в соответствующем избирательном округе;

2) формирует участковую избирательную комиссию по дистанционному электронному голосованию;

3) осуществляет контроль за соблюдением избирательных прав граждан Российской Федерации при проведении дистанционного электронного голосования;

4) осуществляет иные полномочия в соответствии с Федеральным законом "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации", настоящим Федеральным законом и законодательством города Москвы.

4. Участковая избирательная комиссия по дистанционному электронному голосованию:

1) обеспечивает в день голосования дистанционное электронное голосование, в том числе осуществляемое в помещении участковой избирательной комиссии по дистанционному электронному голосованию;

2) устанавливает итоги голосования на избирательном участке для дистанционного электронного голосования, составляет протокол об итогах дистанционного электронного голосования и передает его в вышестоящую территориальную избирательную комиссию;

3) обеспечивает возможность наблюдения в день голосования, объявляет итоги голосования на избирательном участке для дистанционного электронного голосования и выдает заверенные копии протокола об итогах дистанционного электронного голосования лицам, осуществлявшим наблюдение за ходом голосования;

4) рассматривает в пределах своих полномочий жалобы (заявления) на нарушение законодательства о выборах и принимает по указанным жалобам (заявлениям) мотивированные решения;

5) обеспечивает хранение и передачу в вышестоящую территориальную избирательную комиссию документов, связанных с подготовкой и проведением выборов;

6) осуществляет иные полномочия в соответствии с Федеральным законом "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации", настоящим Федеральным законом и законодательством города Москвы.

Статья 5. Гласность при организации, осуществлении и установлении итогов дистанционного электронного голосования

Гласность при организации, осуществлении и установлении итогов дистанционного электронного голосования обеспечивается в порядке, определяемом законом города Москвы о проведении эксперимента, в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации" в отношении гласности выборов.

Статья 6. Хранение избирательной документации участковой избирательной комиссии по дистанционному электронному голосованию и информации о дистанционном электронном голосовании

Хранение избирательной документации участковой избирательной комиссии по дистанционному электронному голосованию и информации о дистанционном электронном голосовании осуществляется в порядке, определяемом законом города Москвы о проведении эксперимента, в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации" в отношении хранения избирательной документации.

Статья 7. Вступление в силу настоящего Федерального закона

Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Президент Российской Федерации В. Путин

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