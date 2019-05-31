Федеральный закон от 29 мая 2019 г. N 104-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"

Принят Государственной Думой 21 мая 2019 года

Одобрен Советом Федерации 22 мая 2019 года

Статья 1

Внести в статью 132 Федерального закона от 15 ноября 1997 года N 143-ФЗ "Об актах гражданского состояния" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1997, N 47, ст. 5340; 2016, N 26, ст. 3888; 2017, N 52, ст. 7931; 2018, N 1, ст. 22, 56; N 31, ст. 4857, 4861; N 53, ст. 8454) следующие изменения:

1) в пункте 1:

а) абзац первый дополнить словами ", избирательным комиссиям, комиссиям референдума";

б) абзац второй дополнить словами ", избирательным комиссиям, комиссиям референдума";

в) абзац пятый дополнить словами ", избирательным комиссиям, комиссиям референдума";

г) абзац седьмой дополнить словами ", избирательных комиссий, комиссий референдума";

2) в пункте 2:

а) слова "а также" исключить, дополнить словами ", а также избирательным комиссиям в части сведений, необходимых для осуществления полномочий, предусмотренных законодательством о выборах";

б) дополнить абзацем следующего содержания:

"В порядке, предусмотренном настоящим пунктом, избирательным комиссиям предоставляются сведения о государственной регистрации заключения и расторжения брака, о внесении исправлений или изменений в записи актов о заключении и расторжении брака, а также сведения о государственной регистрации установления отцовства, о внесении исправлений или изменений в записи актов об установлении отцовства.";

3) пункт 9 после слов "многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг" дополнить словами ", избирательные комиссии, комиссии референдума".

Статья 2

Внести в Федеральный закон от 12 июня 2002 года N 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 24, ст. 2253; 2003, N 27, ст. 2711; 2004, N 35, ст. 3607; N 50, ст. 4950; 2005, N 30, ст. 3104; 2006, N 29, ст. 3124, 3125; N 31, ст. 3427; N 50, ст. 5303; 2007, N 1, ст. 37; N 10, ст. 1151; N 17, ст. 1938; N 31, ст. 4008, 4011; 2008, N 30, ст. 3616; N 52, ст. 6229, 6236; 2009, N 1, ст. 30; N 7, ст. 771; N 14, ст. 1577; N 20, ст. 2391; N 29, ст. 3640; N 45, ст. 5268; 2010, N 17, ст. 1986; N 23, ст. 2794; N 27, ст. 3417; N 41, ст. 5192; 2011, N 1, ст. 16; N 13, ст. 1685; N 25, ст. 3536; N 29, ст. 4291; N 30, ст. 4607; N 31, ст. 4703; N 43, ст. 5975; 2012, N 19, ст. 2274, 2275; N 41, ст. 5522; N 43, ст. 5786; 2013, N 14, ст. 1648; N 19, ст. 2329; N 27, ст. 3477; N 43, ст. 5453; N 44, ст. 5642; N 52, ст. 6961; 2014, N 8, ст. 739; N 19, ст. 2300; N 23, ст. 2931; N 48, ст. 6636; 2015, N 14, ст. 2015; N 41, ст. 5639, 5641; N 45, ст. 6203; 2016, N 7, ст. 917; N 11, ст. 1493; 2017, N 1, ст. 15; N 15, ст. 2139; N 23, ст. 3227; 2018, N 7, ст. 961; N 17, ст. 2432; N 28, ст. 4148) следующие изменения:

1) в статье 2:

а) в подпункте 411 слова "комплекс средств автоматизации ГАС "Выборы", предназначенный" заменить словами "техническое средство, предназначенное";

б) в подпункте 62 слова "комплекса средств автоматизации ГАС "Выборы" заменить словами "технического средства";

2) статью 4 дополнить пунктом 41 следующего содержания:

"41. Активным избирательным правом на выборах в органы государственной власти субъекта Российской Федерации, правом голосовать на референдуме субъекта Российской Федерации обладает также гражданин Российской Федерации, достигший на день голосования возраста 18 лет, не имеющий регистрации по месту жительства на территории Российской Федерации, зарегистрированный по месту пребывания на территории соответствующего избирательного округа, округа референдума не менее чем за три месяца до дня голосования, в случае подачи им заявления о включении в список избирателей, участников референдума по месту нахождения в соответствии с пунктом 16 статьи 64 настоящего Федерального закона для голосования в пределах избирательного округа, округа референдума, где он зарегистрирован по месту пребывания.";

3) в пункте 17 статьи 17:

а) в первом предложении слово "законом" исключить, после слов "находящихся вне места расположения воинской части," дополнить словами "и избиратели, участники референдума, работающие вахтовым методом,";

б) во втором предложении слово "законом" исключить, после слов "находящихся вне места расположения воинской части," дополнить словами "и избиратели, участники референдума, работающие вахтовым методом, не имевшие возможности подать заявление о включении в список избирателей, участников референдума по месту нахождения,", дополнить словами "(такие избиратели, участники референдума включаются в список избирателей, участников референдума в указанном порядке также в случае совмещения дня голосования на соответствующих выборах, референдуме с днем голосования на выборах в органы местного самоуправления, местном референдуме)";

4) статью 20 дополнить пунктом 20 следующего содержания:

"20. В целях обеспечения реализации избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации, а также оказания содействия комиссиям в реализации их полномочий может быть использована федеральная государственная информационная система "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)".";

5) статью 22 дополнить пунктом 61 следующего содержания:

"61. По представлению комиссии, по запросу органа, назначающего членов комиссии, направляемым до принятия соответствующего решения, федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел, его территориальный орган проводят проверку в отношении лиц, назначаемых членами комиссий, и представляют по ним сведения об осуждении и (или) ином факте уголовного преследования с указанием сведений о неснятой и непогашенной судимости, а также о привлечении к административной ответственности за нарушение законодательства о выборах и референдумах.";

6) пункт 2 статьи 27 дополнить новым вторым предложением следующего содержания: "Законом субъекта Российской Федерации может быть установлен иной срок полномочий участковой комиссии, который не может быть меньше одного года и не должен превышать пять лет.";

7) в подпункте "н" пункта 1 статьи 29 слова "в течение одного года со дня вступления в законную силу решения (постановления) суда о назначении административного наказания" заменить словами "до окончания срока, в течение которого лицо считается подвергнутым административному наказанию";

8) в пункте 10 статьи 35 первое предложение дополнить словами ", его территориальным органом";

9) в пункте 7 статьи 57 слова "в пределах населенного пункта, в котором расположена избирательная комиссия" заменить словами "на территории, на которую распространяются полномочия комиссии";

10) в пункте 11 статьи 59 слова ", а оставшиеся на специальном избирательном счете, специальном счете фонда референдума неизрасходованные денежные средства по истечении 60 дней со дня голосования - в доход соответствующего бюджета" исключить, дополнить предложением следующего содержания: "Оставшиеся на специальном избирательном счете, специальном счете фонда референдума неизрасходованные денежные средства кредитная организация обязана по истечении 60 дней со дня голосования перечислить в доход соответствующего бюджета и закрыть этот счет.";

11) в пункте 6 статьи 63 слова "краткие наименования избирательных объединений" заменить словами "наименования политических партий в соответствии с пунктом 10 статьи 35 настоящего Федерального закона";

12) абзац второй пункта 32 статьи 68 после слов "Центральной избирательной комиссии Российской Федерации" дополнить словами "или комиссии, организующей выборы, референдум,";

13) пункт 18 статьи 71 дополнить подпунктом "и" следующего содержания:

"и) выявления факта несоблюдения кандидатом требований, установленных пунктом 33 статьи 33 настоящего Федерального закона.";

14) в пункте 1 статьи 74 слово "только" исключить, слова "к ее эксплуатации и развитию" заменить словами "к ее использованию, эксплуатации и развитию", дополнить новым вторым предложением следующего содержания: "Федеральным законом может быть предусмотрено использование иных государственных информационных систем при подготовке и проведении выборов, референдума, а также для осуществления иных полномочий комиссий по обеспечению избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации.".

Статья 3

Пункт 2 статьи 6 Федерального закона от 10 января 2003 года N 20-ФЗ "О Государственной автоматизированной системе Российской Федерации "Выборы" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, N2, ст. 172; 2008, N 52, ст. 6247) дополнить подпунктом 10 следующего содержания:

"10) осуществляет закупки товаров, работ, услуг для обеспечения федеральных нужд в целях использования, эксплуатации и развития ГАС "Выборы".".

Статья 4

Внести в Федеральный закон от 22 февраля 2014 года N 20-ФЗ "О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, N 8, ст. 740; 2015, N 41, ст. 5641; 2016, N 11, ст. 1493) следующие изменения:

1) в статье 76:

а) пункт 1 части 2 после слов "работников аппаратов избирательных комиссий," дополнить словами "работников Федерального центра информатизации при Центральной избирательной комиссии Российской Федерации,";

б) дополнить частью 41 следующего содержания:

"41. Дополнительная оплата труда (вознаграждение) работников Федерального центра информатизации при Центральной избирательной комиссии Российской Федерации производится Центральной избирательной комиссией Российской Федерации в пределах средств, выделенных из федерального бюджета на подготовку и проведение выборов депутатов Государственной Думы, в порядке и размерах, которые устанавливаются Центральной избирательной комиссией Российской Федерации.";

2) часть 4 статьи 96 дополнить пунктом 8 следующего содержания:

"8) выявления факта несоблюдения кандидатом требований, установленных частью 13 статьи 4 настоящего Федерального закона.".

Статья 5

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением статьи 1 настоящего Федерального закона.

2. Статья 1 настоящего Федерального закона вступает в силу по истечении ста восьмидесяти дней после дня официального опубликования настоящего Федерального закона.

3. Положения Федерального закона от 12 июня 2002 года N 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации" (в редакции настоящего Федерального закона), Федерального закона от 22 февраля 2014 года N 20-ФЗ "О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации" (в редакции настоящего Федерального закона) применяются к правоотношениям, возникшим в связи с проведением выборов, референдумов, назначенных после дня вступления в силу настоящего Федерального закона.

4. Формирование участковой комиссии на срок полномочий, установленный законом субъекта Российской Федерации в соответствии с пунктом 2 статьи 27 Федерального закона от 12 июня 2002 года N 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации" (в редакции настоящего Федерального закона), осуществляется по окончании срока полномочий действующей участковой комиссии.

Президент Российской Федерации В. Путин