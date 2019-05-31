Федеральный закон от 29 мая 2019 г. N 107-ФЗ "О внесении изменений в статью 12 Закона Российской Федерации "О статусе Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы" и статью 6 Федерального закона "Об опеке и попечительстве"

Принят Государственной Думой 14 мая 2019 года

Одобрен Советом Федерации 22 мая 2019 года

Статья 1

В пункте 2 статьи 12 Закона Российской Федерации от 15 января 1993 года N 4301-I "О статусе Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы" (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации,1993, N 7, ст. 247) слова "городов Москвы и Санкт-Петербурга" заменить словами "городов федерального значения Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя".

Статья 2

В части 11 статьи 6 Федерального закона от 24 апреля 2008 года N 48-ФЗ "Об опеке и попечительстве" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, N 17, ст. 1755; 2009, N 29, ст. 3615; 2013, N 27, ст. 3459) слова "Москвы и Санкт-Петербурга" заменить словами "Москвы,Санкт-Петербурга и Севастополя".

Президент Российской Федерации В. Путин