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31 мая 2019 г.
Российская газета - Федеральный выпуск № 117(7875)

Федеральный закон от 29 мая 2019 г. N 112-ФЗ "О внесении изменения в статью 761 Уголовного кодекса Российской Федерации"

Дата подписания 29 мая 2019 г.
Опубликован 31 мая 2019 г.

Документ является поправкой к

Уголовный кодекс РФ

Принят Государственной Думой 16 мая 2019 года

Одобрен Советом Федерации 22 мая 2019 года

Статья 1

Внести в часть третью статьи 761 Уголовного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 25, ст. 2954; 2011, N 50, ст. 7362; 2015, N 24, ст. 3367; 2016, N 27, ст. 4258; 2017, N 31, ст. 4799; 2018, N 9, ст. 1292; N 53, ст. 8459) изменение, заменив слова "до 1 января 2018 года" словами "до 1 января 2019 года".

Статья 2

Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Президент Российской Федерации В. Путин

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