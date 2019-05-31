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31 мая 2019 г.

Федеральный закон от 29 мая 2019 г. N 117-ФЗ "О внесении изменений в статьи 34 и 40 Федерального закона "О воинской обязанности и военной службе"

Дата подписания 29 мая 2019 г.
Опубликован 31 мая 2019 г.

Документ является поправкой к

ФЗ "О воинской обязанности и военной службе"

Комментарии Российской Газеты

"РГ" публикует закон, меняющий порядок набора в армию иностранцев

Принят Государственной Думой 14 мая 2019 года

Одобрен Советом Федерации 22 мая 2019 года

Внести в Федеральный закон от 28 марта 1998 года N 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 13, ст. 1475; 2001, N 7, ст. 620; 2002, N 30, ст. 3029; 2003, N 46, ст. 4437; 2008, N 52, ст. 6235; 2009, N 48, ст. 5735; 2013, N 9, ст. 870; N 27, ст. 3477; 2015, N 17, ст. 2479; N 27, ст. 3963; N 29, ст. 4356; 2016, N 27, ст. 4160; 2017, N 15, ст. 2136; N 18, ст. 2668; 2018, N 32, ст. 5102) следующие изменения:

1) абзац одиннадцатый пункта 1 статьи 34 дополнить предложением следующего содержания: "Указанные иностранные граждане могут воспользоваться своим правом на заключение контракта о прохождении военной службы только один раз.";

2) в статье 40:

а) в пункте 1 слова "впервые поступивший на военную службу" заменить словами "проходящий военную службу по призыву или впервые поступивший на военную службу по контракту";

б) в абзаце первом пункта 3 слово "впервые" исключить.

Президент Российской Федерации В. Путин

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