Где запретят работать мигрантам в 2020 году

Новости

"Бран Старк": такой финал "Игры престолов" - идея Джорджа Мартина 17:50
Энциклопедия "Янка Купала" получила Гран-при конкурса стран СНГ 17:45
На дне Мексиканского залива обнаружен "корабль-призрак" 17:40
В Египте раскопали древнейший христианский храм 17:39
Начато расследование по обвинению Порошенко в попытке захвата власти 17:34
Владимир Чагин раскрыл секрет успеха в авторалли 17:30
В Кремле рассказали об уменьшении количества иноагентов в России 17:24
Петербургские ученые открыли хищные бактерии-паразиты 17:11
В Сочи полицейский получил три года колонии за разглашение гостайны 17:07
Патриарх Кирилл освятил Воскресенский собор Новодевичьего монастыря 17:07
IcePod поймал гравитационный сигнал из глубин Антарктиды 17:03
ФСИН: Осужденным матерям разрешат жить в колониях с детьми 17:02
Умер джазмен Леон Редбоун 17:00
Сенаторы поддержали декреты по борьбе с коррупцией и курением в Беларуси 17:00
В администрации Зеленского не поддержали идею о необходимости договариваться с РФ 16:50
В Москве пройдет VII форум вузов "Глобальная конкурентоспособность" 16:45
Васильева: Школы могут сами выбрать шестидневную или пятидневную неделю 16:45
Петербуржцы пожаловались на рекламу о кастрации неверных мужей 16:33
"Большие гастроли" в Калининграде откроет московский Театр Пушкина 16:27
Вышел русский трейлер гангстерского кинокомикса с Элизабет Мосс 16:25
Россия расширила черный список представителей ЕС 16:19
Суд оставил под стражей и.о главы УФНС по Ростовской области 16:11
Власти Косова объявили российского дипломата персоной нон грата 16:06
Вышел трейлер сериала по "Темному кристаллу" - с Марком Хэмиллом 15:55
Кардиолог назвал главную пользу черники для здоровья 15:50
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как снизить стресс перед ЕГЭ
Как снизить стресс перед ЕГЭ
Законы июня затронут автомобилистов и держателей банковских карт
Законы июня затронут автомобилистов и держателей банковских карт
Какие штрафы придется платить дачникам в этом сезоне
Какие штрафы придется платить дачникам в этом сезоне
31.05.2019 17:35
Рубрика: Экономика

Где запретят работать мигрантам в 2020 году

Текст: Марина Гусенко
Трудовым мигрантам в России в 2020 году будет запрещено работать в аптеках, на розничных нестационарных торговых объектах и рынках, в торговле вне магазинов, палаток и рынков. Еще в нескольких сферах экономики им можно будет работать в ограниченных количествах.

Минтруд России подготовил проект постановления правительства, ограничивающий найм иностранных работников в некоторые отрасли экономики страны. Сейчас документ проходит обсуждение на Федеральном портале нормативных правовых актов. 

Аналогичное постановление подписывается председателем правительства каждый год.

В общем-то предельно допустимые доли иностранных работников на предприятиях определенных сфер деятельности в 2020 году не поменяются по сравнению с 2019-м. Но, изменения произойдут для "исключений".

Фото: РИА Новости
Какие профессии стали самыми популярными в этом году

Итак, в розничной торговле алкогольными напитками и табачными изделиями в специализированных магазинах мигрантов должно быть не больше 15 процентов от численности персонала. На предприятиях сухопутного пассажирского и автомобильного грузового транспорта - не более 26 процентов. В спортивных организациях - не больше 25 процентов.

На выращивание овощей можно привлекать максимум 50 процентов иностранцев от общего числа работников. И в строительство - не больше 80 процентов. Но если в прошлом году правительство устанавливало исключения для сельского хозяйства и определяло регионы, где можно было нанимать мигрантов на выращивание и уборку овощей без ограничений, то в этом году никаких поблажек нет.

А во в строительстве исключения сохранились. Нанимать гастарбайтеров в эту сферу без ограничений можно будет в 2020 году, если проект постановления будет подписан, в Амурской области, Бурятии и Москве.

Экономика Работа Правительство Минтруд Иностранцы в России
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Россиянам сократят новогодние каникулы
Власти Косова объявили российского дипломата персоной нон грата
Песков назвал условия встречи "нормандской четверки"
Россия расширила черный список представителей ЕС
В ПФР разъяснили, когда можно получить добавку к пенсии