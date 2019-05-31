Где запретят работать мигрантам в 2020 году

Трудовым мигрантам в России в 2020 году будет запрещено работать в аптеках, на розничных нестационарных торговых объектах и рынках, в торговле вне магазинов, палаток и рынков. Еще в нескольких сферах экономики им можно будет работать в ограниченных количествах.

Минтруд России подготовил проект постановления правительства, ограничивающий найм иностранных работников в некоторые отрасли экономики страны. Сейчас документ проходит обсуждение на Федеральном портале нормативных правовых актов.

Аналогичное постановление подписывается председателем правительства каждый год.

В общем-то предельно допустимые доли иностранных работников на предприятиях определенных сфер деятельности в 2020 году не поменяются по сравнению с 2019-м. Но, изменения произойдут для "исключений".

Итак, в розничной торговле алкогольными напитками и табачными изделиями в специализированных магазинах мигрантов должно быть не больше 15 процентов от численности персонала. На предприятиях сухопутного пассажирского и автомобильного грузового транспорта - не более 26 процентов. В спортивных организациях - не больше 25 процентов.

На выращивание овощей можно привлекать максимум 50 процентов иностранцев от общего числа работников. И в строительство - не больше 80 процентов. Но если в прошлом году правительство устанавливало исключения для сельского хозяйства и определяло регионы, где можно было нанимать мигрантов на выращивание и уборку овощей без ограничений, то в этом году никаких поблажек нет.

А во в строительстве исключения сохранились. Нанимать гастарбайтеров в эту сферу без ограничений можно будет в 2020 году, если проект постановления будет подписан, в Амурской области, Бурятии и Москве.