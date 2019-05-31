Принят Государственной Думой 16 мая 2019 года

Одобрен Советом Федерации 22 мая 2019 года

Статья 1

Внести в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, N 32, ст. 3340; 2004, N 45, ст. 4377; 2005, N 30, ст. 3117; N 52, ст. 5581; 2006, N 1, ст. 12; N 27, ст. 2881; N 43, ст. 4412; 2007, N 1, ст. 7; N 31, ст. 4013; N 46, ст. 5553; N 49, ст. 6071; 2008, N 52, ст. 6218, 6219, 6227; 2009, N 1, ст. 19; N 29, ст. 3582, 3625; N 30, ст. 3735; N 52, ст. 6450; 2010, N 15, ст. 1737; N 19, ст. 2291; N 28, ст. 3553; N 31, ст. 4198; N 32, ст. 4298; N 40, ст. 4969; N 46, ст. 5918; N 48, ст. 6247; 2011, N 1, ст. 7; N 27, ст. 3881;N 30, ст. 4566, 4575, 4583, 4587, 4593; N 47, ст. 6608; N 48, ст. 6731; N 49, ст. 7063; 2012, N 18, ст. 2128; N 24, ст. 3066; N 31, ст. 4319; N 49, ст. 6750; N 50, ст. 6958; N 53, ст. 7578, 7607; 2013, N 9, ст. 874; N 14, ст. 1647; N 23, ст. 2866; N 30, ст. 4084; N 44, ст. 5645; N 48, ст. 6165; N 52, ст. 6981; 2014, N 16, ст. 1835; N 26, ст. 3404; N 30, ст. 4220, 4222; N 43, ст. 5796; N 45, ст. 6159; N 48, ст. 6647, 6662; 2015, N 1, ст. 11; N 27, ст. 3948; N 48, ст. 6689; 2016, N 11, ст. 1480, 1489; N 27, ст. 4178, 4179; N 49, ст. 6844, 6845, 6847; 2017, N 27, ст. 3942; N 31, ст. 4802; N 49, ст. 7307, 7318, 7324; 2018, N 1, ст. 14; N 11, ст. 1585; N 28, ст. 4144; N 31, ст. 4822, 4823; N 32, ст. 5094, 5095; N 45, ст. 6828; N 47, ст. 7136; N 53, ст. 8412) следующие изменения:

1) подпункт 35 пункта 1 статьи 33333 изложить в следующей редакции:

"35) за выдачу заключения (разрешительного документа) на временный вывоз культурных ценностей, в том числе при продлении срока временного вывоза культурных ценностей, - 0,01 процента страховой стоимости временно вывозимых культурных ценностей, но не более 5 000 рублей;";

2) в статье 33335:

а) пункт 1 дополнить подпунктом 91 следующего содержания:

"91) физические лица - за выдачу заключения (разрешительного документа) на временный вывоз в целях гастрольно-концертной деятельности струнных музыкальных инструментов или смычков, в том числе при продлении срока временного вывоза в указанных целях струнных музыкальных инструментов или смычков;";

б) пункт 2 изложить в следующей редакции:

"2. Основанием для предоставления льготы, предусмотренной подпунктом 91 пункта 1 настоящей статьи, является документ, подтверждающий цель поездки.

Основанием для предоставления льгот физическим лицам, перечисленным в подпунктах 11 и 12 пункта 1 настоящей статьи, является удостоверение установленного образца.

Льготы, предусмотренные подпунктом 14 пункта 1 настоящей статьи, предоставляются по ходатайству автора (авторов). Основанием для предоставления льготы являются копии соответствующих документов: справки медико-социальной экспертизы, документа, выданного организацией, осуществляющей образовательную деятельность. Ходатайство о предоставлении указанных льгот подается вместо документа, подтверждающего уплату государственной пошлины, если льготой является освобождение от ее уплаты, или вместе с указанным документом.

Основанием для предоставления льготы, предусмотренной подпунктом 15 пункта 1 настоящей статьи, является документ, выданный в установленном порядке.".

Статья 2

Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении одного месяца со дня его официального опубликования.

Президент Российской Федерации В. Путин