HP показала первый в мире принтер без картриджа. Он скоро появится в России

Компания HP представила лазерный принтер без картриджа. Это первое подобное устройство в мире.

Принтер HP Neverstop Laser. Фото: Hewlett-Packard

HP Neverstop Laser использует систему непрерывной подачи тонера, одной заправки которого хватает на 5000 страниц. Чтобы избежать простоев в работе, предусмотрена возможность быстрой заправки тонера - она длится всего 15 секунд.

Отмечается, что при изготовлении и комплектующих принтера компания использовала переработанный пластик. Так? в корпусе HP Neverstop Laser доля такого пластика составляет 25 процентов, а в заправочных комплектах - до 75 процентов.

Вместе с лазерным устройством было анонсировано новое МФУ с системой непрерывной подачи чернил HP Smart Tank.

Ожидается, что обе новинки появятся на российском рынке уже в середине лета 2019 года.