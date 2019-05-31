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HP показала первый в мире принтер без картриджа. Он скоро появится в России

31.05.2019,  
11:37
Текст:  Владимир Болотин
Фото: HP Фото: HP
Фото: HP

Компания HP представила лазерный принтер без картриджа. Это первое подобное устройство в мире.

Принтер HP Neverstop Laser. Фото: Hewlett-Packard

HP Neverstop Laser использует систему непрерывной подачи тонера, одной заправки которого хватает на 5000 страниц. Чтобы избежать простоев в работе, предусмотрена возможность быстрой заправки тонера - она длится всего 15 секунд.

Отмечается, что при изготовлении и комплектующих принтера компания использовала переработанный пластик. Так? в корпусе HP Neverstop Laser доля такого пластика составляет 25 процентов, а в заправочных комплектах - до 75 процентов.

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Вместе с лазерным устройством было анонсировано новое МФУ с системой непрерывной подачи чернил HP Smart Tank.

Ожидается, что обе новинки появятся на российском рынке уже в середине лета 2019 года.

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