Иран нашел варианты обхода санкций США на экспорт нефти

Исламской Республике удалось найти варианты, которые позволяют обойти американские санкции на экспорт иранской нефти и получать от ее продажи доходы в государственный бюджет страны. Об этом сообщил глава Центрального банка Ирана Абдольнасер Хеммати.

"США в настоящее время оказывают максимальное давление на Иран с целью сократить его доходы от продажи нефти. Однако мы нашли пути и способы преодоления этих рестрикций, позволяющие нам получать доходы от нефтяного экспорта", - сказал чиновник, слова которого приводит телеканал Al Alam.

По мнению Хеммати, усилия Вашингтона и его союзников в регионе организовать экономическую блокаду Тегерана обречены на провал.

"США и их союзники пытались поставить Иран на колени, но эти попытки оказались тщетными. Мы твердо стоим на ногах, и к счастью, нынешняя экономическая ситуация в Иране остается стабильной", - подчеркнул руководитель ЦБ ИРИ.

Напомним, президент США Дональд Трамп в мае 2018 года объявил о выходе из Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе и восстановлении жестких экономических санкций в отношении ИРИ.

В Вашингтоне требуют от Тегерана заключить новое соглашение на условиях американцев. В качестве одной из мер давления на Иран США пригрозили вводить рестрикции против стран, импортирующих иранскую нефть и таким образом добиться снижения экспорта углеводородов из Исламской Республики "до нуля".