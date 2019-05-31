Федеральный закон от 29 мая 2019 г. N 108-ФЗ "О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации"

Принят Государственной Думой 15 мая 2019 года

Одобрен Советом Федерации 22 мая 2019 года

Статья 1

Внести в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, N 32, ст. 3340; 2001, N 1, ст. 18; N 33, ст. 3413; 2002, N 22, ст. 2026; N 30, ст. 3033; 2003, N 28, ст. 2874; 2004, N 27, ст. 2711; N 35, ст. 3607; N 45, ст. 4377; N 49, ст. 4840; 2005, N 1, ст. 29, 30; N 24, ст. 2312; N 30, ст. 3128; 2006, N 1, ст. 12; N 23, ст. 2382; N 30, ст. 3295; N 31, ст. 3436; 2007, N 1, ст. 31; N 31, ст. 4013; N 49, ст. 6045; 2008, N 18, ст. 1942; N 27, ст. 3126; N 30, ст. 3577, 3614; 2009, N 1, ст. 21; N 29, ст. 3598; N 30, ст. 3739; N 52, ст. 6444; 2010, N 31, ст. 4198; N 40, ст. 4969; 2011, N 1, ст. 7; N 24, ст. 3357; N 29, ст. 4291; N 30, ст. 4583; N 45, ст. 6335; N 48, ст. 6731; N 49, ст. 7017, 7043; 2012, N 27, ст. 3588; 2013, N 23, ст. 2866; N 30, ст. 4048, 4081; N 40, ст. 5038; 2014, N 19, ст. 2321; N 26, ст. 3373; N 48, ст. 6647, 6660, 6663; 2015, N 27, ст. 3968; N 48, ст. 6683, 6688, 6692; 2016, N 27, ст. 4161, 4176, 4184; N 49, ст. 6844; 2017, N 30, ст. 4449; N 40, ст. 5753; N 49, ст. 7307, 7318, 7324, 7325; 2018, N 1, ст. 20; N 18, ст. 2583; N 32, ст. 5090, 5093; N 42, ст. 6373; N 45, ст. 6828) следующие изменения:

1) в пункте 1 статьи 218:

а) в абзаце третьем подпункта 1 слова "лиц начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, Государственной противопожарной службы" заменить словами "лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел, Государственной противопожарной службы, федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы, лиц, проходящих службу в войсках национальной гвардии Российской Федерации и имеющих специальные звания полиции, сотрудников органов внутренних дел, федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы";

б) в абзаце одиннадцатом подпункта 2 слова "лиц начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, Государственной противопожарной службы, сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной системы" заменить словами "лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел, Государственной противопожарной службы, федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы, лиц, проходивших службу в войсках национальной гвардии Российской Федерации и имеющих специальные звания полиции, сотрудников органов внутренних дел, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы";

2) в пункте 22 части второй статьи 255 слова "лицам рядового и начальствующего состава органов внутренних дел, Государственной противопожарной службы, предусмотренные федеральными законами, законами о статусе военнослужащих и об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы" заменить словами "сотрудникам органов внутренних дел, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы, лицам, проходящим службу в войсках национальной гвардии Российской Федерации и имеющим специальные звания полиции";

3) в подпункте 6 пункта 1 статьи 264 слова "при органах внутренних дел Российской Федерации" исключить;

4) в пункте 13 статьи 33338 слова "военнослужащих внутренних войск федерального органа исполнительной власти, уполномоченного в области внутренних дел" заменить словами "лиц, проходивших службу в войсках национальной гвардии Российской Федерации и имевших специальные звания полиции";

5) подпункт 1 пункта 1 статьи 395 изложить в следующей редакции:

"1) учреждения и органы уголовно-исполнительной системы - в отношении земельных участков, предоставленных для непосредственного выполнения возложенных на эти учреждения и органы функций;";

6) подпункт 14 пункта 1 статьи 422 изложить в следующей редакции:

"14) суммы денежного довольствия, продовольственного и вещевого обеспечения и иных выплат, получаемых военнослужащими, сотрудниками органов внутренних дел, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы, таможенных органов Российской Федерации, лицами начальствующего состава органов федеральной фельдъегерской связи, лицами, проходящими службу в войсках национальной гвардии Российской Федерации и имеющими специальные звания полиции, в связи с исполнением обязанностей военной службы и службы в указанных войсках, учреждениях и органах в соответствии с законодательством Российской Федерации;".

Статья 2

Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении одного месяца со дня его официального опубликования, но не ранее 1-го числа очередного налогового периода (расчетного периода) по соответствующему налогу (страховому взносу).

Президент Российской Федерации В. Путин