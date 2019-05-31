Известный бизнес-аналитик Патрик Диксон выступил на площадке IPQuorum.Start в "Сколково"

Во второй день работы седьмой международной стартап-конференции StartupVillage 2019 специальным гостем площадки IPQuorum.Start Ассоциации IPChain стал председатель правления компании Global Change Ltd, футуролог и бизнес-консультант Патрик Диксон. Во время презентации доклада "Технологии, которые переворачивают жизнь, бизнес, общество" он дал практические советы начинающим предпринимателям, поделился опытом консультирования таких известных технологических компаний, как Google, Microsoft, Intel и Toshiba, а также рассказал, каким вызовам цифрового рынка должна отвечать стратегия развития любого стартапа.

Важно начинать с потребностей потенциального клиента при формировании стратегии стартапа, полагает Диксон. "Убедитесь, что вы верно поняли потребности вашей целевой аудитории, и только потом думайте, что можно для нее создать. Большинство предпринимателей выбирают прямо противоположный подход и пробуют оттолкнуться от желания предложить некий продукт. Это неверная стратегия, она не помогает завоевывать клиентов и укреплять их доверие", - сказал бизнес-консультант.

Когда идея инновационного проекта уже реализована, стартапер должен убедиться, что клиенты могут быстро получить доступ к продукту. Нельзя допустить, чтобы сайт проекта был неинформативным, а клиенты с трудом понимали суть проекта. "Если вы хотите зарабатывать, то каждая секунда имеет значение. Молодому предпринимателю одна секунда может принести сотню тысяч долларов. Точно так же в одночасье можно разорвать бизнес-отношения вместо того, чтобы заработать. Когда мои дети видят, что страница браузера долго загружается, они готовы ждать от одной до пяти секунд, а внуки ‒ полсекунды. Поэтому я считаю, что создатель IVR-системы, которая строит наш маршрут внутри call-центра и говорит, какие цифры нажимать, чтобы получить информацию о продукте, должен сидеть в тюрьме. Эту систему явно создал человек, не осознающий ценность времени", ‒ заявил Диксон.

Выступление футуролога не обошлось без предсказаний, которые он дал в завершение лекции. "Вот вам идея для стартапа: возьмите любую свежую разработку Google и придумайте, как при помощи цифровых технологий быстро обучить пользователей применять ее. Уже через пять лет на рынке цифровых технологий будут востребованы люди, которые сумеют быстро обучать специалистов из разных областей использованию новейших разработок крупных технологических гигантов", - заявил Диксон.

Патрик Диксон входит в число двадцати самых авторитетных бизнес-аналитиков нашего времени. Большинство его книг посвящены стратегическому моделированию будущего - социальному, экономическому и политическому. За проницательность и точность прогнозов британская пресса прозвала его гуру глобальных перемен.

На IPQuorum.Start 29-30 мая в Инновационном центре "Сколково" проходят презентации с участием бизнес-гуру мирового уровня, нетворкинг-сессии, мастер-классы и дискуссии о будущем стартапов. Помимо Патрика Диксона зарубежными спикерами площадки IPQuorum.Start стали международный консультант по стратегии, эффективному нетворкингу и формулам успешных взаимоотношений, автор книги "Новый код нетворкинга" Гил Петерсил, а также директор по развитию проектов Института PEMANDU при аппарате премьер-министра Малайзии, один из создателей "Малайзийского чуда" Датук Крис Тан.