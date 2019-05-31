Кардиолог назвал главную пользу черники для здоровья

Все мы давно приняли считать, что черника полезна в первую очередь для зрения. Однако это не совсем так. На самом же деле эта ягода благотворно влияет не столько на глаза, сколько на здоровье сосудов капиллярной сети в целом, ведь в ее состав входят антиоксиданты, а мякоть черники содержит полезные органические кислоты, белки и клетчатку.

"Всем своим пациентам, которых оперировал в великом множестве, прежде чем перечислять лекарственные препараты, всегда говорю, черника", - заявил в беседе с RT кардиохирург Владимир Хорошев, комментируя результаты исследования американских и британских ученых, в котором подчеркивается важность потребления черники для снижения риска возникновения болезней сердечно-сосудистой системы.

При этом эксперт отметил, что для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний необходимо употреблять не только чернику. Лидерами по количеству веществ, повышающих тонус, возбуждаемость и сжимаемость сердечной и артериальной мышц - гликозидов - являются в принципе темно-фиолетовые и темно-бордовые ягоды. Поэтому в свой рацион важно добавлять голубику, черноплодную рябину, ежевику, клюкву, черную смородину, вишню или темные сорта винограда.