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31.05.2019 17:16
Проект: Россия - Китай: события и комментарии

Китай будет вынужден принять контрмеры против США

31 мая министерство коммерции КНР заявило о создании "черного списка ненадежных предприятий" для борьбы с иностранными компаниями, которые сокращают поставки в Китай или предпринимают дискриминационные меры по причинам, не связанным непосредственно с торговлей, сообщает в своем комментарии информационная служба мобильного приложения "Россия - Китай: главное".  Конкретные меры будут объявлены в ближайшее время.

В публикации отмечается: "Китай создаст список неблагонадежных субъектов, в который будут внесены иностранные компании, организации и физические лица, не соблюдающие рыночные принципы, этику соблюдения договорных обязательств, экономически блокирующие китайские компании не в коммерческих целях и серьезным образом подрывающие их законные интересы".

Это ответные меры, принятые Китаем в ответ США, которые без каких-либо на то оснований включили ряд китайских компаний в "черный список". Пекин подчеркнул, что вынужден принять эти меры в целях защиты национального достоинства и интересов народа, защиты свободной торговли и многосторонней системы, защиты общих интересов всех стран мира.

После того, как в мае 2019 года торговые переговоры между США и Китаем в очередной раз зашли в тупик, Вашингтон резко усилил экономическое давление на Пекин. Сначала Соединенные Штаты повысили пошлины с 10 до 25 процентов на импорт китайской продукции на сумму около 200 миллиардов долларов. Затем США в одностороннем порядке обострили ситуацию, опираясь на безосновательные обвинения и подозрения. Президент Дональд Трамп подписал указ о чрезвычайном положении для обеспечения информационной безопасности. Вслед за этим министерство торговли США внесло компанию Huawei в черный список.

В сложившейся ситуации власти Китая объявили о повышении пошлин на ряд категорий товаров из США. В соответствии с этим решением, с 1 июня 2019 года пошлины на ряд ввозимых из США товаров общей стоимостью 60 миллиардов долларов будут повышены и составят от 10 до 25 процентов. Еще одним ответом Пекина в торговой войне с США стал рынок редкоземельных металлов, необходимых в высокотехнологичных производствах, а также создание "черного списка ненадежных предприятий".

Контрмеры, принятые Китаем, предназначены для защиты интересов народов Китая и США, а также других стран и регионов мира. Кроме того, эти меры призваны защитить многостороннюю торговую систему, международные правила и порядок. Власти Китая намерены рационально применять инструменты торговой политики, чтобы США признали, что поддержание взаимовыгодного сотрудничества с другими государствами - современная тенденция мирового развития.

Китай всегда рассчитывает на решение торговых разногласий путем консультаций. Однако сотрудничество должно иметь общую базу. Достижение прогресса на китайско-американских торговых переговорах в большой степени зависит от отношения и искренности американской стороны, и двусторонние консультации могут продолжаться только на основе равенства и взаимоуважения.

Американская сторона не должна переоценивать свою способность контролировать глобальную ситуацию, не говоря уже о недооценке способности Китая защищать свои интересы и обеспечивать экономическое развитие.

Если США хотят достичь соглашения, они должны проявить искренность, надлежащим образом устранить ключевые озабоченности Китая и продолжить консультации на основе равенства и взаимоуважения. Дверь переговоров Пекина с Вашингтоном по двусторонним торговым трениям остается открытой. Но если США хотят продолжать торговую войну, Китай будет биться до победного конца.

Компании СМИ Медиакорпорация Китая
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