Китайско-российские военно-морские учения прошли на высоком уровне

Китайско-российские совместные военно-морские учения вывели состояние вооруженных сил двух стран на новый уровень готовности к реальным боевым действиям. Об этом заявил глава пресс-службы и официальный представитель Минобороны КНР У Цянь 30 мая на очередной пресс-конференции ведомства.

В последние годы взаимодействие и сотрудничество между вооруженными силами КНР и РФ активизировались. В начале месяца в Циндао состоялись двусторонние военно-морские учения. Представитель минобороны рассказал о главных достижениях совместных морских учений.

По словам У Цяня, в этом году под стратегическим руководством председателя КНР Си Цзиньпина и президента РФ Владимира Путина и по случаю 70-летия установления дипотношений между двумя государствами, вооруженные силы Китая и России укрепляют механизмы обменов в различных сферах. Стороны углубляют сотрудничество в области контактов в верхах, в практической боевой подготовке, военно-спортивных соревнованиях и других, поддерживая активное взаимодействие и кооперацию в двусторонних и многосторонних структурах. Это непрерывно обогащает отношения всеобъемлющего стратегического взаимодействия и партнерства новым содержанием, придает положительный импульс поддержке мира и стабильности в регионе и на планете в целом.

О недавних китайско-российских совместных морских учениях У Цянь рассказал, что в ходе маневров стороны получили первый опыт по скоординированному подводному спасению экипажей подлодок, противолодочным действиям палубной авиации и реальному запуску ракетных вооружений. Это продемонстрировало, что по уровню подготовки военных к реальным боевым действиям, информатизации и стандартизации возможности объединенных китайско-российских сил поднялись на новую ступень. ВМС двух стран удалось усилить способность к организации и управлению совместными действиями по обороне на море, к реагированию на угрозы безопасности морских путей.