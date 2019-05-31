Компания Meizu представила бюджетник 16XS с тройной камерой

Компания Meizu выпустила смартфон 16XS с тройной камерой и без выреза в экране, сообщает Gizmochina.

Meizu 16XS. Фото: Meizu

Новинка получила AMOLED экран с диагональю 6,2 дюйма, разрешение - Full HD+. В экран встроен сканер отпечатков пальцев.

В качестве платформы китайцы выбрали Qualcomm Snapdragon 675 с 6 Гб оперативки. Внутренний накопитель имеет объем 64 или 128 Гб.

Что касается камеры, то в тройном модуле используется сенсор Samsung GM1 с разрешением 48 Мп с объективом f/1.7. Второй сенсор - 5 Мп с f/1.9, а третий - 8 Мп с широкоугольным (118 градусов) объективом f/2.2. Фронтальная камера - 16 Мп с диафрагмой объектива f/2.2.

В качестве операционной системы выступает Android 9 с фирменной оболочкой FlyMe 7.3. В наличии фирменный бустер - HyperGaming.

В Китае продажи новинки уже стартовали. Стоимость младшей версии Meizu 16XS всего 245 долларов (около 16 тысяч рублей). Когда смартфон придет в Россию и придет ли вообще, неизвестно.