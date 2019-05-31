Косово угрожает Европе референдумом

Руководство самопровозглашенного Косово усиливает шантаж Брюсселя, заявляя, что если Евросоюз продолжит изоляцию республики, то будет рассмотрена возможность принятия институциональных решений или же проведения референдума об объединении края с Албанией.

"Мы можем это сделать посредством парламентских резолюций или референдума в Косово и в Албании, но также и в Прешево, Медведже и Буяноваце (сербские общины с преимущественно албанским населением)", - указал косовский президент Хашим Тачи, добавив, что "если Евросоюз не хочет принять два государства с двумя флагами, то пусть примет только одно и с единым флагом". По словам политика, идея "исправления исторической неправды - присоединения Прешево, Буяноваца и Медведжи к Косово - сейчас как никогда близка к реализации". Тем самым он подтвердил намерения Приштины двигаться в сторону создания "Великой Албании".

Между тем, по мнению экс-главы МИД Союзной Республики Югославии (СРЮ) в 1998-2000 годах Живадина Йовановича, косовские власти находятся полностью под контролем Вашингтона и любой их шаг согласовывается с американскими хозяевами. "Здесь нет "действий Приштины", - цитирует слова политика портал Balkanist.ru. - Все это - действия Запада, или центров силы - так называемых агентов США, которые реализуют политику экспансии и господства. Ни заявление лидера Тираны о национальном объединении всех албанцев, ни заявления лидеров бывшей террористической организации - Армии освобождения Косово - о том, что они доберутся до Ниша, ни заявления албанцев-муниципальных лидеров с юга Сербии о том, что они будут добиваться "присоединения к Косово" - ничего из этого не становится публичным без отмашки с Запада".

Следует отметить, что косовский президент озвучивает тезисы идеологов создания "Великой Албании", рожденные в XIX веке в среде албанских интеллектуалов и взятые на вооружение во время Второй мировой войны албанскими коллаборационистами. За "Великой Албанией" они и их нынешние последователи, помимо собственно территории страны, числили и районы на северо-западе Македонии, юге Черногории и Сербии - в том числе Косово, и на севере Греции. Эти идеи активно поддерживаются и албанским принцем Лекой, предлагающим себя в качестве монарха объединенной Албании. Так, он заявил недавно: "Объединение Албании и Косово, двух государств с одной нацией, должно быть достигнуто возвращением монархии".

Оценки российских экспертов

Авторитетные балканисты Елена Пономарева и Александр Фролов в своей работе: "Агрессия НАТО против Югославии: международно-правовые, военно-стратегические и геополитические последствия" приходят к выводу, что Республика Косово является центром балканской политики США.

"Не случайно премьер-министр самопровозглашенной политии Рамуш Харадинай уверен, что "США, независимо от обстоятельств, будут всегда на стороне Приштины, даже в случае нарушения ей всех основ международного права", - констатируют ученые. - Оговорка? Когда официальное лицо говорит о "нарушении всех основ международного права" - это очень серьезно. То, что армия РК, созданная в декабре 2018 года вопреки Резолюции СБ ООН 1244 по стандартам НАТО, будет призвана окончательно решить "сербский вопрос" на территории края - сомнений нет. Но какова будет реакция Белграда? В декабре 2018 года в ходе консультаций с послами России, Китая и США Александр Вучич отметил, что "кто-то намеренно толкает Сербию и весь Балканский регион к конфликту". Однако поджигатели балканского пороха уже давно перестали быть in-cognitus - "действия Приштины поддерживаются США и ФРГ, в то время как ЕС и НАТО, охраняющие границы и порядок в крае, выступают против них. Предостережения России, что создание пятитысячной армии РК повлечет за собой опасные последствия не только в крае, который "со всей очевидностью все больше становится очагом нестабильности, источником конфликтного потенциала в регионе" остаются без реакции".