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Рубрика: В мире

Косово угрожает Европе референдумом

Текст: Александр Борисов (Белград)

Руководство самопровозглашенного Косово усиливает шантаж Брюсселя, заявляя, что если Евросоюз продолжит изоляцию республики, то будет рассмотрена возможность принятия институциональных решений или же проведения референдума об объединении края с Албанией.

"Мы можем это сделать посредством парламентских резолюций или референдума в Косово и в Албании, но также и в Прешево, Медведже и Буяноваце (сербские общины с преимущественно албанским населением)", - указал косовский президент Хашим Тачи, добавив, что "если Евросоюз не хочет принять два государства с двумя флагами, то пусть примет только одно и с единым флагом". По словам политика, идея "исправления исторической неправды - присоединения Прешево, Буяноваца и Медведжи к Косово - сейчас как никогда близка к реализации". Тем самым он подтвердил намерения Приштины двигаться в сторону создания "Великой Албании".

Лавров: Косовские власти чувствуют свою безнаказанность

Между тем, по мнению экс-главы МИД Союзной Республики Югославии (СРЮ) в 1998-2000 годах Живадина Йовановича, косовские власти находятся полностью под контролем Вашингтона и любой их шаг согласовывается с американскими хозяевами. "Здесь нет "действий Приштины", - цитирует слова политика портал Balkanist.ru. - Все это - действия Запада, или центров силы - так называемых агентов США, которые реализуют политику экспансии и господства. Ни заявление лидера Тираны о национальном объединении всех албанцев, ни заявления лидеров бывшей террористической организации - Армии освобождения Косово - о том, что они доберутся до Ниша, ни заявления албанцев-муниципальных лидеров с юга Сербии о том, что они будут добиваться "присоединения к Косово" - ничего из этого не становится публичным без отмашки с Запада".

Следует отметить, что косовский президент озвучивает тезисы идеологов создания "Великой Албании", рожденные в XIX веке в среде албанских интеллектуалов и взятые на вооружение во время Второй мировой войны албанскими коллаборационистами. За "Великой Албанией" они и их нынешние последователи, помимо собственно территории страны, числили и районы на северо-западе Македонии, юге Черногории и Сербии - в том числе Косово, и на севере Греции. Эти идеи активно поддерживаются и албанским принцем Лекой, предлагающим себя в качестве монарха объединенной Албании. Так, он заявил недавно: "Объединение Албании и Косово, двух государств с одной нацией, должно быть достигнуто возвращением монархии".

Оценки российских экспертов

Авторитетные балканисты Елена Пономарева и Александр Фролов в своей работе: "Агрессия НАТО против Югославии: международно-правовые, военно-стратегические и геополитические последствия" приходят к выводу, что Республика Косово является центром балканской политики США.

Вучич: Инцидент в Косове разрушил веру в партнерские отношения с Западом

"Не случайно премьер-министр самопровозглашенной политии Рамуш Харадинай уверен, что "США, независимо от обстоятельств, будут всегда на стороне Приштины, даже в случае нарушения ей всех основ международного права", - констатируют ученые. - Оговорка? Когда официальное лицо говорит о "нарушении всех основ международного права" - это очень серьезно. То, что армия РК, созданная в декабре 2018 года вопреки Резолюции СБ ООН 1244 по стандартам НАТО, будет призвана окончательно решить "сербский вопрос" на территории края - сомнений нет. Но какова будет реакция Белграда? В декабре 2018 года в ходе консультаций с послами России, Китая и США Александр Вучич отметил, что "кто-то намеренно толкает Сербию и весь Балканский регион к конфликту". Однако поджигатели балканского пороха уже давно перестали быть in-cognitus - "действия Приштины поддерживаются США и ФРГ, в то время как ЕС и НАТО, охраняющие границы и порядок в крае, выступают против них. Предостережения России, что создание пятитысячной армии РК повлечет за собой опасные последствия не только в крае, который "со всей очевидностью все больше становится очагом нестабильности, источником конфликтного потенциала в регионе" остаются без реакции".

В мире Европа Сербия Косово
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