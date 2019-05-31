Лавров предложил вернуться к вопросу о безвизовом режиме с Японией

Глава российского МИД Сергей Лавров на переговорах с японским коллегой Таро Коно напомнил о предложении Москвы перейти к безвизовому режиму между двумя государствами.

Об этом министр рассказал во время совместного с Коно выхода к прессе по итогам их двусторонней встречи. По словам Лаврова, инициативу можно начать реализовывать с туристических и деловых поездок. "Будем надеяться, что диалог по этой теме продолжится", - заключил глава российского дипведомства.

В качестве первого шага рассматривается возможность введения свободного передвижения между жителями Сахалинской области и префектуры Хоккайдо.