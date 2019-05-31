Лавров рассказал о влиянии США на Японию

Российская сторона имеет в виду, что Япония, в первую очередь, ориентируется на военный союз с США. На это обратил внимание глава российского МИД Сергей Лавров после переговоров с японским коллегой Таро Коно.

По словам министра, японские коллеги на переговорах неизменно "подчеркивают фундаментальный характер военного союза с США, которые во всех своих доктринальных документах объявляют Россию противником".

"Мы не можем пропускать это мимо ушей", - подчеркнул Лавров.

При этом Москва выступает за коллективные усилия в сфере региональной безопасности вне блоковых подходов.