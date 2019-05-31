Лукашенко пообещал белорусам новую Конституцию

На необходимость появления в стране новой редакции Основного закона акцентировал внимание 31 мая белорусский лидер на встрече с руководителями конституционных судов зарубежных стран, информирует его пресс-служба. Он подчеркнул, что Минск в знаковый для страны год - 25-летия Конституции принимает представительный форум, посвященный современному конституционному развитию государств.

В ближайшее время, анонсировал Александр Лукашенко, в Беларуси появится или новая Конституция, или будут внесены правки в действующую. Он полагает, что сама жизнь подсказывает векторы дальнейшего развития государства, многие процессы в котором стремительно ускоряются. А "наша Конституция начинает немножко отставать", - признался глава государства.

Он обратил внимание участников встречи, что в Конституционном суде Беларуси работают исключительные профессионалы - практики, теоретики. "Отбираем каждого человека очень долго. Это люди, прошедшие жизнь и знающие, чего требует от нас сегодня народ", - отметил Лукашенко.

В то же время он дал понять, что для республики интересен и опыт зарубежных стран в сфере конституционного права. "Законы - живая материя. Они вершат судьбы людей, стран и мира. От вас всех, кто создает, совершенствует и, главное, контролирует соблюдение этих законов, зависит, насколько гармонично будет развиваться современное общество, насколько справедлив будет мир, в котором мы живем", - полагает белорусский руководитель.

Кстати, он приветствовал участие в форуме Европейской комиссии за демократию через право, с которой РБ выстраивает достаточно конструктивное взаимодействие. Президент указал и на актуальность вопросов права, их важность для создания справедливого общества, где каждый гражданин находится под надежной защитой государства, а незыблемость политического устройства гарантирует Основной Закон.

Особый акцент Лукашенко сделал на роли законодательных норм в жизнедеятельности общества и ответственности тех, кто разрабатывает законы и контролирует их выполнение. Он напомнил, в частности, что послание Конституционного суда ежегодно озвучивается в парламенте страны в присутствии представителей всех ветвей власти, а содержащиеся в нем предложения подлежат неукоснительному исполнению.

Вместе с тем, глава государства с сожалением констатировал, что в современном мире поведение политиков далеко не всегда является ответственным и строго соответствующим букве закона. Если так будет продолжаться и дальше, прогнозирует он, "мы придем к новой мировой войне", добавив, что "это будет последняя война" на планете. Чтобы не допустить подобного развития событий, сохранить мир и стабильность, необходимо, по словам президента, строго выполнять нормы законодательства на всех уровнях. "Надо соблюдать международное право и внутренние законы. Беларусь не просто к этому готова, а всегда призывает к этому и будет всегда делать так, чтобы в мире были покой и стабильность", - резюмировал белорусский руководитель.