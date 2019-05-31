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Рубрика: В мире

МИД Мексики: Американские пошлины грозят тяжелыми последствиями

Заместитель главы МИД Мексики по делам Северной Америки Хесус Сеаде. Фото: P Photo/Manuel Balce Ceneta Заместитель главы МИД Мексики по делам Северной Америки Хесус Сеаде. Фото: P Photo/Manuel Balce Ceneta
Заместитель главы МИД Мексики по делам Северной Америки Хесус Сеаде. Фото: P Photo/Manuel Balce Ceneta

Введение США 5-процентной пошлины на товары из Мексики грозит очень тяжелыми последствиями. Об этом в четверг заявил заместитель главы МИД Мексики по делам Северной Америки Хесус Сеаде.

Фото: REUTERS/ADRIA MALCOLM
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Он пообещал, что если эта угроза воплотится в жизнь, то "Мексика не будет сидеть сложа руки, когда идет процесс ратификации нового торгового договора" (между Канадой, Мексикой и США). Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на сайт газеты Milenio.

Напомним, ранее в четверг президент США Дональд Трамп написал в Twitter, что из-за кризиса на южной границе Вашингтон с 10 июня вводит пошлину в размере 5% на все товары из Мексики. Глава Белого дома подчеркнул, что тарифы будут постепенно увеличиваться до тех пор, пока проблема нелегальной миграции не будет полностью решена. Лишь только в этом случае все пошлины будут сняты.

Известно, что в 2018 году США закупили в Мексике продукции на 346,6 миллиарда долларов.

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