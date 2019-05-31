МЭР предложило список поставщиков угля и нефтепродуктов на Украину

Министерство экономического развития РФ внесло на рассмотрение правительства перечень компаний, которым разрешат поставлять нефтепродукты и уголь на Украину с 1 июня этого года, сообщили в пресс-службе министерства. Какие это компании, в ведомстве не уточнили. Известно, что их список и объемы поставок будут обновляться ежемесячно на основе заявок от компаний.

В середине апреля премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, которым был расширен запрет на импорт ряда товаров из Украины в Россию и введен запрет на экспорт нефти и нефтепродуктов на Украину, также ограничен экспорт угля. В постановлении определен перечень товаров, которые с 1 июня этого года можно будет вывозить в Украину только на основании отдельных разрешений.

Выдавать разрешения будет Минэкономразвития. В категорию таких товаров включены отдельные виды нефтепродуктов и уголь. Минэкономразвития начало принимать заявки от компаний на очередной месяц до 15 числа каждого предшествующего месяца.