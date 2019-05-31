Международный финансовый центр "Астана" может стать инкубатором для финансового регулятора ЕАЭС

Завершилось заседание Высшего совета Евразийского экономического союза (ЕАЭС), которое проходило под знаком двух юбилеев. Прошло 25 лет с того момента, как первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев выступил с инициативой создать экономическое интеграционное объединение. И минуло пять лет со времени образования ЕАЭС, который президенты стран-участниц и многие мировые эксперты признают реально действующим институтом интеграции. В прошлом году Казахстан сделал еще один шаг к укреплению ЕАЭС и углублению интеграции внутри этого объединения, дав старт работе международного финансового центра "Астана" (МФЦА). О том, какую роль в дальнейшей интеграции ЕАЭС сыграет новый финансовый центр, мы говорим с управляющим МФЦА Кайратом Келимбетовым.

Кайрат Нематович, как вы оцениваете процесс экономического взаимодействия наших стран и какие реальные успехи могли бы отметить?



Кайрат Келимбетов: После распада Советского Союза у всех было понимание, что у нас общая историческая судьба, а значит, лучше строить социально-экономическую модель каждой страны на основе взаимодействия. Но тогда еще никто не понимал, как это делать, поэтому инициатива первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева об интеграции на основе экономических взаимосвязей быстро нашла поддержку. Идея была воспринята позитивно, и поэтому будущее объединение представлялось децентрализованной структурой, что было важно для стран бывшего СССР, которые тогда еще только выстраивали свой суверенитет. Елбасы (лидер нации - прим.ред.) предвидел, что в любом случае эта интеграция перспективна, и надо двигаться именно в этом направлении. И в самом деле, несмотря на то, что все страны выбрали индивидуальный путь развития, одни более либеральный, другие более консервативный, еще в начале нынешнего века появилась интеграционная структура экономического характера. Это ЕврАзЭС (Евразийское экономическое сообщество), в рамках которого были намечены первые шаги интеграции в виде Таможенного союза и Единого экономического пространства.

Почему возникла необходимость трансформации ЕврАзЭС в ЕАЭС?



Кайрат Келимбетов: Выяснилось, что для успешной и беспрепятственной взаимной торговли необходимы единые регламенты, общие процедуры таможенного и налогового контроля. Для этого требовалась большая совместная работа, поэтому в 2015 году и решено было создать ЕАЭС как структуру, основной задачей которой на первом этапе стала гармонизация законодательства стран-участниц союза.

Как можно оценить экономический эффект от унификации отраслевых и фискальных стандартов ЕАЭС?



Кайрат Келимбетов: Главный общий эффект - внешнеэкономический. Страны-участницы поняли, что сообща легче вести диалог с крупнейшими мировыми экономиками - США, Евросоюзом, Китаем. Глобальные игроки начали нас воспринимать по-другому - как представителей большого единого рынка, которые вправе выставлять условия для соблюдения наших союзных интересов.

Что еще необходимо сделать, чтобы повысить весомость ЕАЭС и укрепить наши экономики?



Кайрат Келимбетов: Сейчас всем странам надо углублять экономические и структурные реформы для повышения собственной конкурентоспособности. А также более четко соблюдать новые общие правила передвижения товаров и совершенствовать регуляторные режимы.

Как можно сообща помочь менее сильным соседям и за счет чего укрепить общее экономическое пространство?



Кайрат Келимбетов: Сейчас для решения обеих задач есть уникальная возможность - сопряжение ЕАЭС с инфраструктурной инициативой "Пояс и Путь" (выдвинутые Китаем проекты "Экономического пояса Шелкового пути" и "Морского Шелкового пути XXI века" предусматривают создание трех трансевразийских экономических коридоров и двух морских маршрутов - прим. ред.). Страны ЕАЭС и вероятные претенденты на вступление в союз географически находятся в центре многих проектов "Пояса и Пути". В основе идеи "Пояса и Пути" лежат исключительно экономические предпосылки, что является и базовым принципом ЕАЭС. Взаимовыгодное сотрудничество с Евросоюзом, куда мы вместе с Китаем сейчас прокладываем новые пути, придаст импульс развитию и стран ЕАЭС, и самой Европы, что значительно разрядит геополитическое напряжение в регионе.

В чем вы видите роль МФЦА в дальнейшей финансовой и экономической интеграции стран-участниц и что уже делается для этого?



Кайрат Келимбетов: Страны ЕАЭС изначально задумывали создание единого финансового пространства по принципу снизу-вверх. То есть речь идет о создании наднационального финансового регулятора, который не будет действовать как некий общий нацбанк, а станет регулировать совмещение индивидуальных финансовых механизмов и нормативов. Его задача не заниматься надзорно-контрольной деятельностью, а выполнять вспомогательные функции. В этом смысле МФЦА с его английским правом, механизмами содействия бизнесу и прозрачными правилами инвестирования может стать неким вненациональным регулятором, на площадке которого тестируются лучшие мировые практики создания благоприятных условий для бизнеса с последующим их внедрением на уровне наднационального финансового регулятора ЕАЭС. Еще одна роль МФЦА - привлечение глобальных инвестиций в регионы Центральной Азии и страны ЕАЭС. Для этого указом первого президента Нурсултана Назарбаева был создан независимый суд МФЦА и арбитражный центр, работа которых строится на принципах английского права, понятного крупным мировым инвесторам. Таким образом МФЦА станет точкой входа глобальных инвесторов на единый рынок ЕАЭС.