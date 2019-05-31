Минобороны расширит зоны спутниковой связи

За минувшие шесть с половиной лет в Вооруженные силы России поставлено более 15 тысяч единиц современной техники связи. В результате доля таких комплексов и аппаратуры увеличилась почти в два раза и сейчас составляет 68 процентов. Об этом на коллегии Минобороны РФ сообщил глава ведомства Сергей Шойгу.

По его словам, современное цифровое телекоммуникационное оборудование уже установлено более чем на 1400 объектах министерства. Учитывая особый характер используемой там информации, серьезное внимание уделено сохранению ее секретности. На всех уровнях вертикали управления - от Генштаба до отдельной воинской части и военкомата - в том числе применяется защищённая видео-конференц-связь высокого разрешения. Шойгу также сказал, что до конца нынешнего года в космос будут запущены два модернизированных коммуникационных спутника серии "Меридиан - М". Известно, что срок их службы на орбите превышает семь лет.

С помощью аппаратов этого семейства генералы планируют, в том числе, обеспечивать надежную связь между береговыми наземными станциями и находящимися на трассах Северного морского пути судами, а также самолетами ледовой разведки. А еще "Меридианы" наладят коммуникационные каналы в заполярных районах Сибири и Дальнего Востока.

- Завершится формирование орбитальной группировки военной связи "Благовест" в составе четырёх космических аппаратов, - сообщил Шойгу. - Это даст возможность расширить зоны доступности спутниковой связи на территории России и за её пределами, в том числе в Арктической зоне.

Вообще, по оценке министра, развитие системы орбитальной связи позволит к 2025 году увеличить пропускную способность спутниковых коммуникационных каналов в два с половиной раза и существенно повысит их помехозащищённость. Кроме того, через три с половиной года планируется переоборудовать 334 военных объекта комплексами, разработанными на основе передовых отечественных цифровых систем передачи информации и аппаратно-программных платформ.

Шойгу особо подчеркнул, что инициированные военными проекты в этой области уже широко используются другими министерствами и ведомствами. К примеру, на основе применяемых в армии технических решений подключено в единое защищённое информационное пространство более 170 объектов оборонно-промышленного комплекса. Как результат - между Минобороны, федеральными органами исполнительной власти и предприятиями ОПК установлен высокоскоростной обмен информацией по гособоронзаказу. На коллегии также говорили о безопасности полётов в авиации Вооружённых сил.

Шойгу напомнил, что с 2013 года идет массовое переоснащение авиачастей новой и модернизированной техникой. Постоянно улучшаются её тактико-технические характеристики. Для получения полной и точной информации о состоянии воздушных судов и параметрах полета совершенствуются средства объективного контроля. На борту авиакомплексов устанавливают аппаратуру интеллектуальной поддержки решений экипажа. Военные аэродромы оборудуют современными системами управления полётами.

"Повышение качества авиационной техники, создание современной материально-технической базы, улучшение подготовки персонала к эксплуатации новых образцов вооружения и военной техники позволили снизить показатели аварийности почти в 2,5 раза. Это говорит о том, что безопасность полётов в Вооружённых силах поддерживается на достаточно высоком уровне", - сделал вывод министр обороны.

Серьезный разговор на коллегии шел об обстановке на Центрально -Азиатском стратегическом направлении, которое Шойгу назвал "одним из важнейших для обеспечения военной безопасности России и поддержания региональной стабильности". По мнению министра, сейчас основную опасность для нашей страны там представляют действия международных террористов и нарастание исламского экстремизма. В Минобороны принимают меры для нейтрализации таких вызовов и угроз. Для этого, в том числе, последовательно наращивается боевой состав Центрального военного округа.

Шойгу перечислил три главные задачи, которые командованию ЦВО необходимо решить до конца года. Первая - довести оснащённость войск округа современным вооружением и техникой до 53 процентов. Второе - принять участие в стратегическом командно-штабном учении "Центр-2019", где, помимо наших армейских группировок, будут задействованы воинские контингенты стран ОДКБ и ШОС. Третье - ввести в эксплуатацию 286 зданий и сооружений, необходимых для размещения военнослужащих и членов их семей, а также хранения и обслуживания поступающего в ЦВО арсенала.

"Реализация указанных мероприятий позволит существенно повысить боевой потенциал Центрального военного округа", - уверен министр обороны.

Между прочим, этот самый потенциал, а также профессионализм солдат и офицеров прошел в мае серьезную проверку - группировка ЦВО защитила от лесных пожаров в Челябинской и Курганской областях 9 населённых пунктов, где проживают более 10 тысяч человек. А еще военные округа участвовали в решении другой важной задачи: они обеспечивали безопасность 29-й Всемирной зимней универсиады в Красноярске. Шойгу и его коллеги также подвели итоги отопительного сезона в Российской армии. Судя по прозвучавшим докладам, он обошелся без серьезных ЧП. Этому, в том числе способствовал тот факт, что коммунальное хозяйство Вооружённых сил постоянно совершенствуется за счет внедрения передовых энергоэффективных технологий.

Министр напомнил, что сейчас в армии реализуется пилотный проект по использованию в качестве котельного топлива сжиженного природного газа. Утверждён план перевода до 2025 на СПГ с использованием государственно-частного партнёрства более 370 котельных. Шойгу отметил и такой факт. Прошло уже два года с момента отказа армии от аутсорсинга и перехода на эксплуатационное содержание фондов штатным персоналом Минобороны. За это время сформирована устойчивая система взаимодействия экс­плуатационных подразделений с командованием воинских частей и муниципальными органами власти, которая позволяет своевременно реагировать на нештатные ситуации и устранять их в кратчайшие сроки.

"Результат очевиден - улучшается качество подготовки к отопительному сезону и его проведение. Так, по итогам прошедшего отопительного сезона количество технологических нарушений сократилось на 18 процентов", - сообщил Шойгу.

На заседании он представил генералам нового члена коллегии Минобороны адмирала Николая Евменова, который указом президента РФ назначен главнокомандующим Военно-Морским флотом. Этот адмирал, а также новый командующий Северным флотом Александр Моисеев и новый командующий Черноморским флотом Игорь Осипов получили из рук министра личные штандарты. Они символизирует верность воинскому долгу и персональную ответственность офицера за руководство вверенными ему силами. Шойгу также поблагодарил за честное отношение к делу завершившего военную службу экс - главкома ВМФ Владимира Королева, который после увольнения в запас перешел на работу в Объединённую судостроительную корпорацию.