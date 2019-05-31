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31.05.2019 13:50
Рубрика: Общество

На продвижение русского языка выделят 7,4 млрд рублей

Текст: Ксения Колесникова
На продвижение русского языка за рубежом до 2025 года планируется потратить 7,4 млрд рублей. Это следует из паспорта программы "Научно-методическое, методическое и кадровое обеспечение обучения русскому языку и языкам народов Российской Федерации", утвержденного Министерством просвещения.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock
Фото: Медиакорпорация Китая
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Цель программы - популяризация русского языка, "расширение и укрепление русского языкового, российского культурного и образовательного пространств".

Для этого по всему миру пройдут мероприятия, конкурсы, олимпиады. Планируется, что к 2025 году 173 тысячи педагогов пройдут курсы повышения квалификации по этому направлению.

Кроме того, должно увеличиться количество русских школ в государствах - участниках СНГ: с 165 до 225. Увеличатся и поставки учебников и другой литературы.

Также планируется создать несколько онлайн-школ на русском языке, систему "онлайновых тренажеров и игр"…

В целом на всю программы из федерального бюджета планируется выделить 7,4 млрд рублей до 2025 года, следует из документа.

Общество Образование Правительство Минпросвещения
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