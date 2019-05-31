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31.05.2019 12:03
Рубрика: Общество

Минздрав посоветовал россиянам не забывать про страховку, выезжая за рубеж

Министерство здравоохранения напомнило о необходимости оформлять медицинскую страховку при посещении зарубежных стран.

Фото: Тарас Литвиненко/РИА Новости
В России упрощается порядок получения полиса ОМС

"Минздрав России настоятельно рекомендует при выезде за пределы Российской Федерации своевременно оформлять полис медицинского страхования для выезжающих за рубеж", - цитирует RT пресс-службу министерства.

Там также напомнили, что без него лечение за рубежом может оказаться очень сильным ударом по кошельку, ведь без медстраховки граждане будут лечиться за свои деньги.

При этом расходы на медпомощь может взять на себя и пригласившее гражданина РФ в другую страну лицо, добавили в минздраве.

Общество Здоровье Правительство Минздрав
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