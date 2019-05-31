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31.05.2019 10:40
Рубрика: Культура

На фестивале сериалов "Пилот" появится деловая программа

Текст: Сусанна Альперина
II-й российский фестиваль сериалов "Пилот" пройдет в этом году в Иваново с 20 по 22 сентября. Президент фестиваля Валерий Тодоровский объявил о начале приема заявок - их можно будет подать до 19 июля.

Программный директор фестиваля Егор Москвитин в прошлом году отсмотрел 70 сериалов. Наверняка, в этом году "пилотов" будет больше - сериалы нынче в чести. Свидетельство этому и полный зал, который собрался на встречу, - организаторы фестиваля, чтобы объявить о "новом сезоне", собрали представителей СМИ и друзей в кинотеатре "Каро. Арт. Октябрь". В этом раз фестиваль будет проходить только в выходные дни, так как в программе будет меньше сериалов, чем в прошлом году. Более того, на выходные можно привезти в Иваново (всего три часа на "Ласточке" из Москвы) весь цвет сериальной индустрии, прежде всего - продюсеров, так что уикенд обещает быть эффективным.

На "пилотном" мероприятии в "Октябре", помимо Валерия Тодоровского и Егора Москвитина, присутствовали член попечительского совета фестиваля Игорь Толстунов и генеральный продюсер "Пилота" Светлана Дрыга. Именно она рассказала о том, что в этом году в рамках фестиваля появится деловая программа, где будет организована рабочая площадка для лидеров индустрии.

Светлана также поделилась планами собрать в Иваново группу студентов из профильных вузов. Сейчас в городе 7 вузов и 30 000 студентов, самые одаренные из них смогут обучаться сериальному производству в столице у преподавателей из ведущих московских школ.

Фото: youtube.com
Вышел трейлер продолжения сериала "Екатерина"

Егор Москвитин рассказал о том, что в рамках фестиваля будет попытка организовать и рынок контента. "У нас есть один интерактивный сериал вроде "Черного зеркала", мы постараемся продать его одному из стриминговых сервисов", - сказал он. Но это еще не все новости второго фестиваля сериалов. О некоторых организаторы предпочли пока умолчать, но, судя по тому, что они рассказали о просьбе к производителям перевести диалоговые листы проектов на английский язык, можно догадаться о том, что будет вестись работа и в международном направлении.

Встреча завершилась премьерным показом первого эпизода сериала "Горизонт", снятого по заказу канала ТВ-3. Главные герои этой остросюжетной фантастической драмы - группа молодых людей, которые покидают подземный бункер спустя три года после неизвестного катаклизма. Действие происходит на Дальнем Востоке. Режиссер сериала Олег Трофим, главные роли исполнили Ирина Старшенбаум, Илья Маланин, Филипп Авдеев.

Гостями мероприятия стали: председатель правления Ассоциации продюсеров кино и телевидения (АПКиТ), глава кинокомпании СТВ Сергей Сельянов, основатель и президент кинокомпании "МИГ Пикчерс" Игорь Мишин, исполнительный вице-президент кинокомпании Star Media Никита Трынкин, генеральный директор медиа группы "ТелеАльянс", продюсер и сценарист Эжен Щедрин, соучредитель кинокомпании Art Pictures Studio Дмитрий Рудовский, представители "Киностудии КИТ", кинокомпании "Русское", "Амедиа Продакшн","Леан-М" (российское подразделение Sony Pictures Television), "Мэйнстрим Фильм", Art Pictures Vision, "Марс Медиа Энтертейнмент", Star Media.

Культура Кино и ТВ ТВ и сериалы Кино и ТВ с Сусанной Альпериной
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