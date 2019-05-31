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На iPhone разрешили качать файлы больше 150 мегабайт

31.05.2019,  
18:10
Текст:  Антон Благовещенский
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Компания Apple отменила ограничение в 150 мегабайт на загрузку файлов через мобильный интернет, включая iTunes, App Store, игры, видео-подкасты, загрузки в приложениях и так далее.

Как пишет 9to5Mac, теперь ограничение на загрузку файлов через сотовые сети установлено на отметке в 200 мегабайт.

Лимит был установлен для того, чтобы помочь пользователям избежать лишних трат на услуги мобильной связи. Если загружаемый файл был слишком велик, iOS демонстрировала предупреждение и предлагала подключиться к сети Wi-Fi.

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Ограничение на загрузку файла больше 150 мегабайт действовало с сентября 2017 года. До этого действовал 100-мегабайтный лимит.

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