На совместной площадке Ассоциации IPChain и Фонда "Сколково" IPQuorum.Start в рамках международной конференции StartupVillage 2019 состоялась дискуссия на тему "Образование в цифровом контексте". Мероприятие прошло 30 мая в Инновационном центре "Сколково".

Модератором сессии выступил советник председателя правления Фонда "Сколково" по вопросам интеллектуальной собственности, председатель правления Ассоциации IPChain Максим Прокш, представивший новую образовательную программу "Интеллектуальная собственность в цифровой экономике" на кафедре цифровой экономики Российской государственной академии интеллектуальной собственности (РГАИС).

"Ассоциация IPChain, Федерация интеллектуальной собственности, РГАИС и Фонд "Сколково" решили создать совместную интересную программу по интеллектуальной собственности в реалиях цифровой экономики. Мы хотим разложить всю программу на несколько составных частей, чтобы показать, как те или иные общественные отношения влияют на развитие института интеллектуальной собственности и как она монетизируется. Запущен первый пробный курс в рамках программы дополнительного образования, мы протестировали его перед нашей аудиторией. С моей точки зрения, эксперимент удался. В течение 120 часов 23 разных спикера рассказывают про все, что окружает интеллектуальную собственности: информационную безопасность, "большие данные", искусственный интеллект, смарт-контракты и многое другое", - отметил Максим Прокш.

Вице-президент по R&D Федерации интеллектуальной собственности Екатерина Чуковская подробнее рассказала о содержании образовательного курса: "Если мои коллеги смотрят в будущее, то моя задача при разработке нашей образовательной программы - обратить взгляд в прошлое. Ведь задача нашей кафедры не только в развитии инновационных решений в области интеллектуальной собственности, но и в изучении истории становления интеллектуальных прав. По словам Умберто Эко, критиковать правила может только тот, кто их знает. А чаще всего мы имеем дело с критикой людей, которые не понимают, что такое интеллектуальные права. Многие участники рынка интеллектуальной собственности считают, что, например, знать Гражданский кодекс - это скучно. Моя миссия в том, чтобы показать, что законодательство об интеллектуальной собственности - это не скучно, а важно. Наша кафедра уникальна, поскольку ни в одном другом вузе страны нет такого широкого курса по интеллектуальной собственности. Даже в юридических вузах эта тема затрагивается очень поверхностно".

По словам президента Федерации интеллектуальной собственности Сергея Матвеева, уникальное образовательное решение, реализуемое на кафедре цифровой экономики, отражает все современные экономические тренды рынка сферы интеллектуальной собственности:

"В мире высоких технологий отношения между обществом, автором и рынком поменялись. Мы привыкли, что после того, как ты что-то создал, нужно бежать к юристам и платить им деньги за составление лицензионного договора. Но теперь наступила эра блокчейна и смарт-контрактов. Сегодня создатель продукта может просто расставить галочки в информационной системе, и сделка будет совершена. Наша образовательная программа "десакрализует" сферу интеллектуальной собственности. Она рассказывает, в чем суть этих прав с точки зрения творца и потребителей, как это работает на экономику и как блокчейн помогает этими правами управлять и, безусловно, защищать их практически с нулевыми издержками".

Президент Ассоциации интернет-издателей Иван Засурский поддержал идею использования блокчейн-технологии при охране интеллектуальной собственности:

"Сейчас основная проблема состоит в том, что мы защищаем тех, кого не нужно защищать, и не можем предоставить защиту тем, кому она нужна. Для правовой охраны объектов интеллектуальной собственности требуются четкие правила. Крайне важно зафиксировать в блокчейне свою интеллектуальную собственность, чтобы никто не мог ее приватизировать. Но объекты интеллектуальной собственности, выпущенные с открытыми лицензиями, охранять, я считаю, не нужно. Мое предложение состоит в том, что все объекты надо фиксировать по приоритету. Мне кажется, что блокчейн-сети, как, например, распределенный реестр IPChain, помогут это предложение реализовать".