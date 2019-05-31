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31.05.2019 22:23
Рубрика: В мире

На Украине обяжут изменять написание русских фамилий

Текст: Денис Кабанов

Новая редакция "Украинского правописания" обяжет изменить написание некоторых русских фамилий, следует из текста указанного документа, утвержденного правительством в конце мая. Об этом сообщает РИА Новости.

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Раздел "Фамилии с прилагательными суффиксами и окончаниями" обязывает писать все русские антропонимы с окончанием "ой" через "ий", а в фамилиях с окончанием "ск(ий)", "цк(ий)" появится мягкий знак. Это означает, что в украинском варианте фамилии "Донской" и "Трубецкой" будут писаться как "Донський" и "Трубецький", отмечает агентство. В редакции приводятся такие примеры: Крутий, Луговський, Полевий, Соловйов-Сєдий, Босий. Исключение составила фамилия "Толстой".

На сайте министерства образования и науки, окончательный текст новой редакции "Украинского правописания" будет обнародован 3 июня. С этого момента ведомство рекомендует применять нормы и правила новой редакции правописания во всех сферах общественной жизни.

Отмечается, что правительство Украины утвердило постановление о принятии новой редакции "Украинского правописания" без принятия во внимание результатов общественного обсуждения.

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