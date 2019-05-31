Нарушения антитабачного закона нашли почти в половине магазинов

Каждый второй объект в России, занимающий реализацией табачных изделий, делает это с нарушением закона. К такому выводу пришли специалисты Роспотребнадзора по итогам проверки 4 тысяч торговых точек в первом квартале 2019 года.

За выявленные нарушения, в том числе торговлю табачными изделиями вблизи образовательных организаций, несоблюдение требований к оснащению специальных мест для курения, размещению знака о запрете курения, оборот табачных изделий без маркировки привлечено к ответственности свыше 2,3 тысячи нарушителей. Общая сумма штрафов достигла 21,7 миллиона рублей.

Кроме того, Роспотребнадзор изъял из продажи более тысячи партий табачных изделий объемом около 26 тысяч пачек.