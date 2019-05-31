Новости

Американский самолет "судного дня" показали изнутри 11:42
Зеленский выложил фото своей тренировки в администрации президента 11:40
Премьер Беларуси обсудил с главой Туркменистана экономическое сотрудничество 11:40
Костромскому школьнику оторвало палец на детской площадке 11:30
Сериал "Чернобыль" напомнил Стивену Кингу о Дональде Трампе 11:26
Нарушения антитабачного закона нашли почти в половине магазинов 11:21
ФАС нашла нарушение закона в рекламе тарифа МТС 11:20
Антонио Конте возглавил футбольный клуб "Интер" 11:18
Два человека погибли в ДТП с фурами на трассе "Дон" под Воронежем 11:14
Завершены съемки сериала "Ведьмак" по Анджею Сапковскому 11:04
В Волгограде экстренно сел летевший в Сочи самолет 11:04
Подтверждена самая смелая теория Стивена Хокинга 11:04
Премьеры СНГ подписали пакет документов о сотрудничестве 11:00
Официальный Сеул не подтвердил сообщение о казни дипломатов в КНДР 10:59
Стоматологи назвали эффективную альтернативу обычной зубной щетке 10:56
Александр Друзь не будет участвовать в летней серии "Что? Где? Когда?" 10:50
Фигуристка Полина Цурская объявила о завершении карьеры 10:47
Киркоров прокомментировал сообщения о "тайной дочери" Сергея Лазарева 10:42
Петербургские депутаты сегодня определят дату выборов губернатора 10:41
На складе ЕАО нашли более тысячи артиллерийских снарядов 10:38
Белая медведица из Ленинградского зоопарка переехала в новый вольер 10:32
В Астрахани должника по алиментам достали из могилы 10:28
Глава Национальной перестраховочной компании покинет свой пост 10:26
В Москве поезд сбил двух мужчин 10:23
Лавров назвал заявления США об испытаниях РФ ядерного оружия "бредом" 10:20
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Росреестр объяснил, как себя вести, если сосед поставил забор на вашем участке
Росреестр объяснил, как себя вести, если сосед поставил забор на вашем участке
Как отправить ребенка в бесплатный летний лагерь
Как отправить ребенка в бесплатный летний лагерь
Роструд напомнил о правилах работы в жару
Роструд напомнил о правилах работы в жару
31.05.2019 11:21
Рубрика: Экономика

Нарушения антитабачного закона нашли почти в половине магазинов

Текст: Юлия Кривошапко

Каждый второй объект в России, занимающий реализацией табачных изделий, делает это с нарушением закона. К такому выводу пришли специалисты Роспотребнадзора по итогам проверки 4 тысяч торговых точек в первом квартале 2019 года.

Кабмин предложил взимать акцизы с электронных сигарет и кальянов

За выявленные нарушения, в том числе торговлю табачными изделиями вблизи образовательных организаций, несоблюдение требований к оснащению специальных мест для курения, размещению знака о запрете курения, оборот табачных изделий без маркировки привлечено к ответственности свыше 2,3 тысячи нарушителей. Общая сумма штрафов достигла 21,7 миллиона рублей.

Кроме того, Роспотребнадзор изъял из продажи более тысячи партий табачных изделий объемом около 26 тысяч пачек.

Экономика Товары и цены Правительство Роспотребнадзор Алкоголь и табак
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Лавров назвал заявления США об испытаниях РФ ядерного оружия "бредом"
В Трудовом кодексе появятся новые льготники
Спецдокладчик ООН: Ассанжа подвергают психологическим пыткам
Состыкованы российская и китайская части моста через Амур
ЦБ лишил лицензии Кемсоцинбанк