Назван опасный для сердца популярный напиток

Употребление около литра энергетического напитка в течение часа может стать причиной увеличения артериального давления и нарушения сердечного ритма. Об этом пишет MedicalXpress со ссылкой на Американскую ассоциацию сердца.

Исследователи проанализировали состояние здоровья нескольких десятков добровольцев до употребления энергетика и в течение четырех часов (каждые 30 минут) после этого. На эксперимент согласились мужчины и женщины в возрасте от 18 до 40 лет.

Специалисты выяснили, что у выпивших энергетики людей показатель деятельности сердца интервал QT был на 6-7,7 миллисекунд дольше в течение четырех часов. А это чревато аномальным сердцебиением и аритмией. То есть, опасными для жизни состояниями.

- Энергетические напитки легко доступны и пользуются популярностью среди подростков, студентов и активных молодых людей. Поэтому понимание того, как эти напитки влияют на сердце, чрезвычайно важно. Врачам стоит иметь это ввиду, - отметила соавтор исследования профессор Кейт О'Делл.