Негосударственную пенсию предлагают платить с 55-60 лет

Право на получение негосударственной пенсии у россиян появится по достижении прежних границ пенсионного возраста - то есть женщины смогут рассчитывать на нее с 55 лет, а мужчины - с 60. Законопроект об этом внесен в Госдуму, сообщил вице-спикер Петр Толстой.

Поправки касаются тех, кто заключил или собирается заключить договоры с негосударственными пенсионными фондами (НПФ), пояснил парламентарий, который выступил одним из авторов инициативы.

- Мы приняли это решение потому, что клиенты НПФ, заключившие договоры после 1 января 2019 года, ставятся в неравные условия с теми, кто сделал это ранее, - заявил Толстой, которого цитирует его пресс-служба.

По словам парламентария, нововведение поможет улучшить финансовое положение лиц предпенсионного возраста, а работодателям оно даст дополнительный инструмент для поощрения и стимулирования своих сотрудников.

Зампред нижней палаты парламента, уточнил, что каждому гражданину будет предоставлена возможность самостоятельно принять для себя решение - выйти на пенсию в более ранний срок и получать пенсию, либо продолжить работать и тем самым увеличить себе размер пенсии в будущем.

Законопроектом также предлагается уточнить основания для получения пенсии - а именно, наличие страхового стажа и порядок обращения за негосударственной пенсией.

- Это привлечет в НПФ самозанятых лиц, иностранных граждан и так далее, - рассчитывает Толстой.

При этом право на получение страховой пенсии ранее 55 и 60 лет сохраняется для инвалидов, а также лиц, работающих на Крайнем Севере, и ряда других категорий.

- Предлагаемые изменения имеют огромное значение для сотен тысяч наших граждан, которые собираются заключить договоры с НПФ, - резюмировал депутат. - Теперь человек сможет сделать для себя выбор, в каком возрасте начать получать негосударственную пенсию.