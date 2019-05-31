Глава Национальной перестраховочной компании покинет свой пост

Президент - председатель правления Российской национальной перестраховочной компании (РНПК) Николай Галушин 1 июля покинет свой пост, но продолжит входить в состав наблюдательного совета компании.

Официальная причина ухода Галушина - "успешное выполнение задач по запуску и развертыванию деятельности национального перестраховщика, предусмотренных стратегией развития компании", говорится в сообщении РНПК.

По итогам 2018 года, доля перестраховочных премий РНПК, составила 10,5 процента от совокупных премий, переданных страховщиками в перестрахование за 2018 год, таким образом, были достигнуты объемы обязательной цессии в размере 10 процентов, введенной законом с 1 января 2017 года.

"Банк России, как регулятор и единственный акционер РНПК, высоко оценивает профессионализм Николая Владимировича Галушина и удовлетворен деятельностью компании под его руководством, - отметил председатель наблюдательного совета компании, первый заместитель председателя Банка России Сергей Швецов. - Мы благодарны Николаю Владимировичу и его команде за реализацию задачи государственной важности по созданию национального перестраховщика, и признательны, что он согласился продолжить работать на благо развития отечественного рынка перестрахования в статусе члена наблюдательного совета РНПК".

Закон о создании Национальной перестраховочной компании был подписан в 2016 году. Она должна была обеспечивать поддержание платежеспособности страховщиков, сокращение оттока капитала из России, перестрахование в тех сегментах, в отношении которых иностранные контрагенты отказывают в заключении договоров перестрахования или включают в них ограничительные оговорки.