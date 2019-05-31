Основные риски для стартапов в России предприниматели обсудили на IPQuorum.Start

30 мая на площадке IPQuorum.Start в рамках международной стартап-конференции для технологических предпринимателей StartupVillage 2019 в Инновационном центре "Сколково" состоялась дискуссия "Tech.Provoke: молодые Цукерберги". Участники откровенно и "без хайпа" поделились личным опытом, обсудили проблемы, с которыми сталкиваются стартапы в России, и наметили стратегии их эффективного развития.

В дискуссии приняли участие основатель и генеральный директор лейбла StartUp Music Валерий Дробыш, сооснователь и бывший директор "Карамба ТВ", автор шоу "+100500" Михаил Орлов, руководитель направления "Умные Технологии" KPMG Алена Дробышевская, директор по развитию ООО "ПРОМОБОТ" Олег Кивокурцев и управляющий директор международного бизнес-акселератора NUMA NewYork Франсес Симовиц.

Модератор сессии, директор по акселерации Фонда "Сколково" Антон Пронин, открывая дискуссию, предложил сосредоточиться не на теории, а на практике - рассказать о реальных проблемах, через которые проходят стартапы, а также о взаимодействии с крупными акселераторами и институтами развития.

"Инновационное давление немножко сводит людей с ума. Бум стартапов и новоиспеченных предпринимателей захватил человеческие нейронные сети. Все вокруг говорят о программах стимулирования венчурного рынка, привлечении "ангелов" и предпринимателей, а бизнес-образование снова на хайпе. Цель нашей дискуссии сегодня - забыть о модных фразах и обсудить реальные проблемы в жизненном цикле стартапов", - заявил Пронин.

Одно из самых популярных направлений в диджитал-среде сегодня - видеоблогинг, однако за кулисами этой сферы не все так просто, как может показаться, сказал сооснователь "Карамба ТВ" и продюсер шоу "+100500" Михаил Орлов. "Медийные проекты - это тоже стартапы. Нужно много работать, искать партнеров, не бояться отказов и главное - уважать свою аудиторию. Когда мы начинали, то хотели создать что-то новое, поменять привычный формат. Сейчас, конечно, Instagram, YouTube и другие платформы предоставляют огромное количество возможностей для видеоблогеров и инфлюенсеров, но тогда этого на рынке не было. Как мне кажется, любая идея приходит от того, что хочется сделать что-то интересное, помочь людям. Когда ты начинаешь придумывать что-то сложносоставное, оно получается плохо".

В музыкальной индустрии начинающих исполнителей также ждет много не всегда очевидных проблем, считает основатель и генеральный директор лейбла StartUp Music Валерий Дробыш. "В день только в одной соцсети VK выкладывается более 100 000 единиц юзерского контента, не принадлежащего лейблам или компаниям. Как минимум 10% всех этих независимых исполнителей мечтают чего-то добиться, стать новой звездой. При этом главная проблема в том, что большинство абсолютно не представляют, чего они хотят дальше. Они не подкованы юридически, не разбираются в финансовых аспектах, не могут ничего просчитать. Всем начинающим стартаперам нужно понимать, как именно они хотят зарабатывать деньги и в чем, собственно, будет их бизнес", - отметил Дробыш. Предприниматель также считает, что инновационные технологии помогут и лейблам, и артистам находить и продвигать контент: "Очень много талантливых ребят, но всех "выцепить" невозможно. Цифровые решения могут создать алгоритмы поиска контента, критерии, по которым пользователи и студии будут отбирать интересующие их треки".

Руководитель направления "Умные Технологии" KPMG Алена Дробышевская добавила, что помимо цифровых технологий помочь начинающим предпринимателям могут и крупные компании, заинтересованные в осваивании новых рынков. "Привлечение новых идей - это часть стратегии трансформации бизнеса. Большие игроки тоже заинтересованы в этом".

Еще одним инструментом развития стартапа являются бизнес-акселераторы. Управляющий директор крупнейшего международного бизнес-акселератора NUMA Франсес Симовиц рассказала о секретах успешного выхода бизнеса на международные рынки: "Если вы хотите выйти в другие страны, в первую очередь проанализируйте их рынок. Ваше решение должно быть глобальным, применимым и востребованным там, где вы хотите его продвигать. Также важно правильно оценивать свои ресурсы и бюджет. Прежде чем расширяться на международные рынки, вы уже должны иметь стабильную базу в своей стране. Всегда думайте о своих преимуществах над конкурентами, что делает вас уникальным. А главное - устанавливайте хорошие связи как внутри команды, так и с потенциальными партнерами".

В завершение дискуссии выступил директор по развитию ООО "ПРОМОБОТ" Олег Кивокурцев, вошедший в список самых перспективных россиян моложе 30 лет Forbes и ставший примером успешного российского предпринимателя нового поколения. "Все стартаперы - мечтатели. Мы начинали свой бизнес в гараже, но не в солнечном Пало-Альто, а на окраине Перми, в месте под названием Кислотные Дачи. У нас текла крыша, а когда было холодно, мы топили печку-буржуйку. Нашими соседями были не стартаперы из Силиконовой долины, а "предприниматели" из гаражного кооператива. Когда мы запустили наших первых роботов и встал вопрос о поиске заказчиков, то столкнулись с тем, что традиционные методы маркетинга не работают. Когда ты стартап, нужно искать максимально действенные стратегии за минимальные деньги. Мы взяли реальные случаи и раскрутили их по всему миру: "сбежал" прототип, потерялась рука, "Тесла" сбила нашего робота и другие. Важно помнить, что в современном мире любая компания - это медиаплатформа, и если вы не будете рассказывать о себе, то не найдете партнеров", - поделился опытом Кивокурцев.