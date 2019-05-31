Песков сравнил поведение США с временами Дикого Запада

Вместо честной конкуренции в ситуации с "Северным потоком-2" США используют методы Дикого Запада. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью программе SophieCO на телеканале RT.

"Северный поток-2" Песков назвал масштабным международным проектом в интересах стран-экспортеров и импортеров газа. Он станет важнейшим вкладом в укрепление энергобезопасности Европы, составит серьезную конкуренцию американским производителям и поставщикам, сказал Песков.

Вот США и чинят препятствия. "Вместо честной конкуренции они предпочитают вести себя как во времена Дикого Запада, - сравнил пресс-секретарь российского лидера и продолжил мысль. - Они просто достают оружие со словами: "Нет. Вы, европейцы, будете закупать наш природный газ. Нас не волнует, что он как минимум на 30% дороже российского газа".