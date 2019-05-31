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31.05.2019 14:56
Рубрика: Экономика

Пиво предложили разделить на "живое" и "мертвое"

Текст: Татьяна Замахина
В Госдуму внесен законопроект "О чистоте пива", которым предлагается разделить пенный напиток на "живой" и "мертвый".
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Тем самым депутат Госдумы Сергей Иванов (ЛДПР) предлагает ввести запрет на всю рекламу пастеризованного пива и пивного суррогата.

"Пивом" в законопроекте предлагается называется напиток с содержанием этилового спирта, образовавшегося в процессе брожения пивного сусла, который произведен только из ячменного солода, хмеля и воды с использованием пивных дрожжей, без добавления этилового спирта, ароматических и вкусовых добавок.

Фото: Сергей Бобылев/ ТАСС
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"Живым" предлагается называть пиво, не прошедшее процесс пастеризации. Прошедшее - "мертвым".

А "пивной суррогат" - это напиток, произведенный по такой же или схожей технологии с добавлением или использованием иных ингредиентов, чем указаны в отношении пива.

Маркировка "живое пиво", "мертвое пиво" и "пивной суррогат", согласно законопроекту, будет размещаться на таре и этикетках.

Если закон будет принят, в телевизионных спортивных программах будет разрешена только реклама "живого пива".

Автор ссылается на принятый в Германии в 1516 году знаменитый Баварский закон о чистоте пива. При этом современное немецкое законодательство, регулирующее вопрос производства и продажи пива, основывается на нормах этого исторического акта, говорится в пояснительной записке. Иванов считает, что "о качестве российского пива такого сказать нельзя".

Фото: iStock
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По его данным, "около 99 процентов того, что сейчас произведено в соответствии с требованиями норм ГОСТ Р 53358-2009 и продается в магазинах, нельзя назвать пивом".

- Это пастеризованный продукт с неограниченным сроком хранения, ввиду добавления консервантов, содержащий от 0,5 до 9% спирта и различные вкусовые химические добавки, - указал автор.

Депутат также говорит о пользе настоящего пива.

- Польза натурального пива, приготовленного согласно традиционному рецепту (ячменный солод, хмель, вода) и употребляемого в умеренных дозах, признается современной медициной, - сообщил он.

 

 

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