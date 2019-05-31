Полковник по имени Тушила: правила жизни Евгения Чернышева (видео)

20 марта 2010 года. Москва. Огонь уже несколько часов бушевал в здании пятиэтажного бизнес-центра на 2-й Хуторской улице. В эпицентре, как всегда, находился главный пожарный столицы Евгений Чернышев. Он вывел из горящего здания пять человек, но затем снова шагнул в огонь - чтобы убедиться, что все спасены. Остальным пожарным была дана команда отступать. Вскоре Чернышев сообщил, что кислород в его дыхательном аппарате заканчивается. Связь прервалась. А затем в горящем доме обрушились перекрытия и кровля…

Без участия Евгения Чернышева не обходилась ни одна борьба с крупными пожарами в столице. Останкинская телебашня, общежитие РУДН, жилой комплекс "Алые паруса", Главное здание МГУ, Манеж. За десятки лет службы - более 250 таких ЧП. И 45 наград, среди которых - медаль "За отвагу", орден "За личное мужество", и звание Героя России - посмертно.

31 мая профессиональной пожарной охране Москвы исполняется 215 лет. В этот день мы решили вспомнить о подвигах Евгения Чернышева и узнать, как повлияла его служба на организацию пожаротушения в столице сегодня. О легендарном пожарном с позывным 392 рассказывают те, кто был с ним рядом.